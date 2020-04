Sky e DAZN: tutte le scelte ai tempi del coronavirus

Le due emittenti pay tv Sky e DAZN devono attuare in fretta delle strategie per non perdere i clienti. In tempi di coronavirus tutti gli eventi sono in stand-by.

Quindi la loro scelta è obbligata e rimanda alla possibilità di concedere un periodo di abbonamenti gratis, oppure di aumentare l’offerta con pacchetti extra.

Soprattutto la tv guidata da Murdoch può pensare di offrire anche pacchetti che non hanno a che fare con lo sport: uno di questi è il cinema o le serie tv.

Stanno seguendo passo passo l’evoluzione della situazione sanitaria del Paese, con contatti con la Lega di Serie A in attesa di nuove decisioni sulla prosecuzione o meno del torneo.

Vediamo con ordine le scelte delle due pay-tv per i prossimi mesi senza eventi in diretta:

Il logo di DAZN. Fonte: Wikipedia

Le scelte di DAZN

La nuova tv del gruppo Perform ha deciso di andare incontro ai suoi abbonati regalando un mese di abbonamento. Inoltre esiste la possibilità di metterlo “in pausa”, ovvero sospenderlo per un massimo di 4 mesi e tornare velocemente a riattivarlo.

La paura di perdere abbonati è molta, visto che dipende quasi esclusivamente dagli eventi. In questo momento il palinsesto è estremamente magro.

Il logo di Sky. Fonte: SKy Wikipedia

Le scelte di SKY

La tv di Murdoch ha deciso di sospendere l’aumento dell’abbonamento, oltre ad offrire due nuovi pacchetti Sport e Famiglia, oltre ad aver inserito due canali Cinema.

Per quanto riguarda la programmazione sportiva, ha deciso di variare il suo palinsesto. Iniziano le giornate dedicate ad un campione del passato, come Del Piero ieri ed oggi a Totti. Domenica, invece, sarà la volta di Schumacher, con una nuova incursione nel mondo degli esport! Insieme a tutte le interviste, gli approfondimenti e la visione di SkySport24.

C’è da aggiungere la sospensione di tutti gli abbonamenti per business, bar ed hotel fino al 30 aprile, sperando possano riaprire al più presto!

