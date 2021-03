Bologna: Skorupski positivo al Covid-19

Skorupski Covid. Il portiere del Bologna Łukasz Skorupski è risultato positivo al Covid mentre era impegnato con la Polonia durante le partite di qualificazione per Qatar 2022. Il numero uno rossoblù ha accusato uno dei sintomi riconducibili al virus ed è per questo che ha dovuto mettersi in isolamento. Salterà, quindi, il prossimo match dopo la sosta contro l’Inter.

Il Bologna perde un pezzo molto importante per via del Covid: il portiere Łukasz Skorupski. L’estremo difensore della squadra di Siniša Mihajlović, è risultato positivo al virus durante un controllo mentre era in ritiro con la Polonia. La nazionale polacca è impegnata con le qualificazioni per Qatar 2022 e tutti i tesserati, compreso il tecnico Paulo Sousa, si sono sottoposti al tampone.

Dopo la rimonta per 3-3 della Polonia contro l’Ungheria, il giocatore è stato scoperto positivo. Skorupski, tra l’altro, aveva già dei decimi di febbre nelle ore precedenti al match. Quello era stato il campanello d’allarme, il tampone poi ha confermato il tutto. Il numero uno rossoblù salterà, naturalmente, il match del 3 aprile contro l’Inter.

Skorupski Covid, trema anche il Napoli per Zielinski

La preoccupazione, però, non è solo del Bologna. Infatti, il compagno di stanza del portiere rossoblù era Piotr Zieliński , centrocampista del Napoli. L’unico aspetto positivo, però, è che l’ex Empoli, già in passato, è risultato positivo al virus. Potrebbe aver sviluppato l’immunità contro il Covid però, da protocollo, anche il giocatore azzurro effettuerà il tampone per maggiori accertamenti.

Rino Gattuso, quindi, potrebbe perdere anche un altro giocatore importante dopo i problemi per Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Dopo il Crotone, c’è il match di recupero contro la Juventus ed il tecnico azzurro auspica di poter recuperare i suoi giocatori.

