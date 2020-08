Siviglia-Manchester United Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 16-8-2020

Il Manchester United sfida il Siviglia nelle semifinali di Europa League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ballottaggio Suso-Vazquez-El Haddadi-De Jong per Lopetegui, mentre Solskjaer dovrà scegliere uno tra Matic e Fred. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ una finale anticipata, inutile nasconderlo. In campo ci sarà la storia, quella vera, quella europea, quella che fa venire i brividi sulla pelle. Perché l’abitudine a giocare certe partite è assolutamente fondamentale a questi livelli, soprattutto se si vuole arrivare fino in fondo.

Sarà una partita indimenticabile quella che andrà in scena alle ore 21:00 allo Stadion di Colonia, in Germania, dove scenderanno in campo Siviglia e Manchester United per la prima delle due semifinali di Europa League, secondo turno di questa Final Eight in sede unica e a gara secca.

Gli andalusi vogliono tornare a disputare una finale dopo il trittico di qualche anno fa e proveranno a ripartire dalla vittoria molto stretta per 1-0 contro il Wolverhampton, dopo aver chiuso il proprio campionato al quarto posto in classifica, che comunque gli assicura la partecipazione alla prossima edizione di Champions League, ed aver eliminato la Roma nel recupero dei quarti con un roboante 2-0.

Situazione molto simile per gli inglesi, che avevano stracciato il LASK Linz a fine febbraio con un secco 5-0, per poi vincere ancora nel recupero del ritorno 2-1, ma superando solo ai tempi supplementari il Copenaghen per 1-0, dopo aver chiuso il proprio campionato al terzo posto, che significa qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Ultime sulle formazioni di Siviglia-Manchester United:

Out i rientranti dai prestiti Bono, Soriano, Gnagnon, Corchia, Amadou, Mesa, Gil, Pozo, Vidal, Fernandez e Gual per Julen Lopetegui, che non vuole cambiare nulla rispetto alla squadra che ha fatto tanto bene in questi ultimi giorni. Infatti, in difesa ci sarà ancora il quartetto costituito da capitan Jesus Navas, Koundè, Diego Carlos e Reguilon a protezione di Vaclik, mentre in mediana Banega sarà accompagnato da Fernando e Jordan. In attacco Suso si gioca il posto con Vazquez, El Haddadi e De Jong al fianco dell’imprescindibile Ocampos e di En Nesyri, il giocatore in questo momento più in forma della squadra.

Non ci saranno Pereira, Smalling e Rojo, rientrati dai rispettivi prestiti, e l’infortunato Tuanzebe per Ole Gunnar Solskjaer, che punterà ancora sul suo 4-2-3-1 ultra offensivo. Infatti, non solo in difesa ci saranno due terzini di spinta come Wan Bissaka e Williams sulle fasce, con Lindelof e Maguire al centro davanti a De Gea, ma in mediana Pogba farà coppia con uno tra Fred e Matic per tentare di dare equilibrio ad un quartetto d’attacco di grandissimo talento, dove l’imprescindibile Bruno Fernandes sarà coadiuvato dalla sorpresa Greenwood e da Martial sulla trequarti, alle spalle di Rashford, che in realtà si scambierà spesso posizione con gli altri due come punta centrale.

Probabili formazioni Siviglia-Manchester United:

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, En Nesyri, Suso.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fernandes, Matic, Pogba; Greenwood, Martial, Rashford.

Come vedere Siviglia-Manchester United in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Siviglia Manchester United, Semifinale di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Siviglia Manchester United in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Siviglia-Manchester United:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Siviglia Manchester United in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Siviglia-Manchester United:

Sono solo 2 i precedenti totali tra Siviglia e Manchester United, con bilancio nettamente a favore degli andalusi con 1 vittoria e 1 pareggio, con 2 gol fatti e 1 gol subito.

