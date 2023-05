Siviglia-Juventus 2-1, dichiarazioni post partita Allegri “Abbiamo pagato sui dettagli, l’annata è comunque positiva, i ragazzi meritavano la finale.”

La Juventus di Max Allegri cade a Siviglia con il match che termina sul punteggio di 2-1, fatale il raddoppio spagnolo con l’ex Roma Lamela che costringe i bianconeri a dover abbandonare il sogno finale.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara “C’è tanta delusione, ma la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare contro un Siviglia molto esperto. Abbiamo pagato nei dettagli ed è per questo motivo che siamo usciti. A me di stasera non dà fastidio nulla, queste sono partite talmente importanti che, attraverso delle esperienze internazionali, giocando questo tipo di partite, si può solo che migliorare, quindi, c’è da dire che questa è stata un’annata molto difficile, dispiace perché i ragazzi per quello che hanno fatto avrebbero meritato la finale, ma il Siviglia ha fatto un’ottima partita.”



Il tecnico livornese ha poi continuato sul ritorno al vertice per la Juventus “Innanzitutto dobbiamo terminare al meglio il campionato e bisogna arrivare secondi per migliorare la classifica sul campo rispetto all’anno scorso, poi vedremo con la società per valutare tutte le scelte da fare. L’annata, nonostante non siamo riusciti a vincere nulla, si può considerare positiva. Hanno giocato molti giovani ed è normale che questi giovani l’anno prossimo giocheranno partite migliori.”



Su Iling Junior “Iling è un giocatore che ha tecnica, salta l’uomo e ha fatto un’ottima gara. Dispiace, perché i ragazzi meritavano la finale dopo un’annata del genere. Quando non hai giocato tante partite internazionali è normale che soffri. In questo momento purtroppo è così, non c’è bisogno di agitarsi, bisogna essere lucidi e valutare il da farsi. L’anno prossimo miglioreremo.”