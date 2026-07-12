Sinner – Zverev LIVE Diretta Tv e Streaming Gratis Finale Wimbledon 2026

Come vedere la Finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in Diretta Tv e Streaming Live Domenica 12 Luglio alle ore 17:00.

Jannik Sinner torna sul Centre Court per difendere il titolo di Wimbledon e inseguire un’altra pagina storica del tennis italiano. La finale maschile dell’edizione 2026 mette di fronte il numero 1 del mondo e Alexander Zverev, campione del Roland Garros e arrivato per la prima volta all’ultimo atto sui prati londinesi.

La partita si gioca oggi, domenica 12 luglio, sul Centre Court dell’All England Club e inizierà non prima delle 17:00 italiane. Il match sarà visibile anche in chiaro: la finale Sinner-Zverev sarà trasmessa su TV8 dalle 17:00, oltre che sui canali Sky e in streaming.

Dove vedere Sinner-Zverev in diretta TV e streaming

La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sul digitale terrestre su TV8 e per gli abbonati anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K.

Il match Sinner-Zverev sarà visibile in Diretta Streaming Live su tv8.it, Sky Go e NOW.

Il programma del Centre Court prevede prima la finale del doppio femminile, poi la finale maschile.

L’orario indicato è quindi non prima delle 17:00 italiane, con possibile slittamento in base alla durata dell’incontro precedente.

Sinner-Zverev, i precedenti: dominio dell’azzurro

Il dato più pesante alla vigilia riguarda i precedenti. Sinner conduce 10-4 nel bilancio ATP contro Zverev e ha vinto tutti gli ultimi nove confronti diretti, compresi quattro match disputati in questa stagione. L’ultima vittoria del tedesco contro l’italiano risale allo US Open 2023.

Non solo: secondo Reuters e AP, Sinner ha conquistato anche gli ultimi 14 set consecutivi giocati contro Zverev. È un dato psicologico enorme, perché racconta una rivalità che negli ultimi due anni ha preso una direzione chiarissima.

C’è però un dettaglio nuovo: i due non si sono mai affrontati a livello ATP sull’erba. La finale di Wimbledon sarà quindi il primo vero confronto tra Sinner e Zverev su questa superficie, elemento che può offrire al tedesco almeno una piccola possibilità di reset tattico.

I precedenti tra Sinner e Zverev:

Roland Garros 2020, ottavi: Sinner b. Zverev 6-3 6-3 4-6 6-3

b. Zverev 6-3 6-3 4-6 6-3 Colonia 2 2020, semifinale: Zverev b. Sinner 7-6 (7-3) 6-3

b. Sinner 7-6 (7-3) 6-3 US Open 2021, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4 6-4 7-6 (9-7)

b. Sinner 6-4 6-4 7-6 (9-7) Montecarlo 2022, quarti: Zverev b. Sinner 5-7 6-3 7-6 (7-5)

b. Sinner 5-7 6-3 7-6 (7-5) US Open 2023, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

b. Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 Cincinnati 2024, semifinale: Sinner b. Zverev 7-6 (11-9) 5-7 7-6 (7-4)

b. Zverev 7-6 (11-9) 5-7 7-6 (7-4) Australian Open 2025, finale: Sinner b. Zverev 6-3 7-6 (7-4) 6-3

b. Zverev 6-3 7-6 (7-4) 6-3 Vienna 2025, finale: Sinner b. Zverev 3-6 6-3 7-5

b. Zverev 3-6 6-3 7-5 Parigi 2025, semifinale: Sinner b. Zverev 6-0 6-1

b. Zverev 6-0 6-1 ATP Finals 2025, round robin: Sinner b. Zverev 6-4 6-3

b. Zverev 6-4 6-3 Indian Wells 2026, semifinale: Sinner b. Zverev 6-2 6-4

b. Zverev 6-2 6-4 Miami 2026, semifinale: Sinner b. Zverev 6-3 7-6 (7-4)

b. Zverev 6-3 7-6 (7-4) Montecarlo 2026, semifinale: Sinner b. Zverev 6-1 6-4

b. Zverev 6-1 6-4 Madrid 2026, finale: Sinner b. Zverev 6-1 6-2

Come arriva Sinner alla finale di Wimbledon

Sinner arriva alla finale con un percorso quasi perfetto dopo lo spavento del primo turno. L’azzurro ha esordito battendo Miomir Kecmanovic in cinque set, poi ha progressivamente alzato il livello senza più perdere parziali fino alla finale.

Il cammino di Sinner a Wimbledon:

1° turno: Sinner-Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3

2° turno: Sinner-Borges 7-6(4), 7-6(2), 6-4

3° turno: Sinner-Brooksby 6-4, 6-3, 6-4

Ottavi: Sinner-Mochizuki 6-3, 7-6(0), 6-3

Quarti: Sinner-Struff 7-5, 7-6(4), 6-3

Semifinale: Sinner-Djokovic 6-4, 6-4, 6-4.

La vittoria contro Novak Djokovic è stata la dimostrazione più forte del suo stato di forma. Sinner ha battuto il sette volte campione di Wimbledon in tre set, mostrando una superiorità netta al servizio e da fondo campo. AP sottolinea che l’italiano, dopo il primo turno, non ha più perso set e contro Djokovic ha confermato di aver ritrovato il livello dominante dei giorni migliori.

Sky Sports ha evidenziato la qualità del servizio dell’azzurro in semifinale: Sinner ha perso appena quattro punti al servizio nel primo set e ha gestito l’unica palla break concessa nel match con un ace pesantissimo.

Come arriva Zverev alla finale

Zverev arriva a questa finale con una fiducia completamente diversa rispetto al passato. Il tedesco ha appena vinto il suo primo Slam al Roland Garros e a Wimbledon ha trovato continuità, aggressività e soprattutto grande efficacia al servizio.

Il cammino di Zverev a Wimbledon:

1° turno: Zverev-Blockx 6-4, 6-7(8), 7-6(5), 7-6(0)

2° turno: Zverev-Royer 6-1, 6-3, 7-6(3)

3° turno: Zverev-Giron 6-2, 7-6(4), 6-4

Ottavi: Zverev-Lehecka 6-4, 7-5, 3-6, 7-6(6)

Quarti: Zverev-Fritz 6-4, 6-4, 6-2

Semifinale: Zverev-Fery 7-6(0), 6-2, 6-4.

La sua semifinale contro il britannico Arthur Fery è stata gestita con grande maturità, nonostante il pubblico fosse completamente dalla parte del giocatore di casa. Per Reuters, Zverev è il primo tedesco a raggiungere la finale maschile di Wimbledon dai tempi di Boris Becker nel 1995.

Il dato tecnico più interessante riguarda il dritto. Durante il torneo, Zverev ha trasformato un colpo spesso considerato vulnerabile in una vera arma offensiva: contro Fery ha colpito 22 vincenti di dritto, contro gli 8 arrivati dal rovescio.

Le statistiche stagionali: Sinner più dominante, Zverev più rodato

I numeri stagionali raccontano una finale tra i due giocatori più continui del 2026. Sinner arriva con un bilancio di 43 vittorie e 3 sconfitte, mentre Zverev è 44-10 e guida il Tour per partite vinte in stagione. Sono gli unici due giocatori ATP ad aver superato quota 40 successi nel 2026.

Anche il rendimento sull’erba premia Sinner in percentuale: l’azzurro ha un record complessivo di 35-10 su questa superficie, pari al 77,8% di vittorie. Zverev ha invece un bilancio più ampio, 54-24, ma con una percentuale più bassa, 69,2%.

Statistica Jannik Sinner Alexander Zverev Ranking ATP 1 3 Bilancio 2026 43-3 44-10 Record su erba 35-10 54-24 Percentuale vittorie su erba 77,8% 69,2% Slam vinti 4 1 Bilancio finali Slam 4-2 1 titolo, 3 finali perse prima del Roland Garros Precedenti diretti 10 vittorie 4 vittorie

Cosa può decidere la finale

La finale sembra ruotare intorno a tre fattori: servizio, risposta e tenuta mentale nei momenti di pressione. Sinner parte favorito per continuità, precedenti e qualità complessiva del torneo. Ha dimostrato contro Djokovic di saper alzare il livello nei punti pesanti, di poter dominare con la prima e di avere una risposta capace di togliere tempo anche ai migliori battitori.

Zverev, però, arriva con un’energia nuova. La vittoria al Roland Garros gli ha tolto un peso enorme e il suo tennis sull’erba è sembrato più aggressivo rispetto al passato. Reuters sottolinea proprio questo cambio di atteggiamento: il tedesco sta cercando di prendere più iniziativa e di usare il dritto con maggiore decisione.

Il problema, per lui, è il matchup. Sinner lo ha battuto nove volte di fila, gli ha tolto certezze negli scambi prolungati e negli ultimi confronti ha dominato anche sul piano psicologico. Per cambiare la storia, Zverev dovrà servire altissimo, evitare seconde troppo attaccabili e accorciare gli scambi appena possibile.

Sinner per il bis, Zverev per un’impresa storica

Sinner gioca per confermare il titolo conquistato nel 2025 e aggiungere il quinto Slam alla propria carriera. L’azzurro ha già vinto quattro major: Australian Open 2024 e 2025, US Open 2024 e Wimbledon 2025. Il suo bilancio nelle finali Slam è 4-2.

Zverev, invece, cerca un’impresa rarissima. Dopo il successo al Roland Garros, potrebbe diventare il primo uomo dell’Era Open a vincere il secondo Slam in carriera immediatamente dopo il primo e il settimo giocatore capace di completare nello stesso anno la doppietta Roland Garros-Wimbledon.

Pronostico Sinner-Zverev

Sinner parte favorito. Lo dicono i precedenti, lo dice il rendimento sull’erba, lo dice il modo in cui ha battuto Djokovic e lo dice soprattutto la sensazione di controllo che l’azzurro riesce a imporre contro Zverev. Il tedesco ha armi per restare attaccato alla partita, soprattutto con il servizio, ma dovrà giocare una finale quasi perfetta per invertire una tendenza così netta.

La chiave sarà il primo set. Se Sinner parte forte e mette subito pressione alla seconda di Zverev, il match può prendere rapidamente la direzione dell’italiano. Se invece il tedesco riesce a trascinarlo dentro tie-break e turni di servizio rapidi, la finale può diventare più equilibrata.

Pronostico: Sinner vincente

Risultato possibile: Sinner 3-1

Opzione prudente: Sinner vince almeno 2 set

Scenario alternativo: Zverev competitivo se porta almeno un set al tie-break

Wimbledon 2026 si prepara a vivere una finale dal peso enorme: da una parte il numero 1 del mondo che vuole confermarsi padrone dell’erba, dall’altra un campione Slam appena nato che cerca il colpo più difficile. Ma oggi, numeri alla mano, il favorito resta Jannik Sinner.