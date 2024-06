Jannik Sinner nuovo numero 1 al Mondo!

Un notizia che gli è giunta mentre stava giocando il quarto di finale del Roland Garros con Dimitrov, o meglio al termine della sfida nel corso dell’intervista a seguito del match giocato. L’annuncio è arrivato da Fabrice Santoro, non poteva che renderlo felice, ma anche con i piedi per terra.

Jannick Sinner, 22 anni, da San Candido

Lo dimostra nelle dichiarazioni successive alla notizia:

L’infortunio di Djokovic al menisco è stato l’episodio chiave che ha permesso a Jannick di conquistare matematicamente la prima posizione del ranking, indipendentemente dall’esito del torneo. Qualora lo spagnolo Alcaraz dovesse vincere il Roland Garros non riuscirebbe, comunque, a scavalcarlo.

Presegue nelle sue dichiarazioni, ringraziando il pubblico che lo segue dall’Italia e quello presente sugli spalti:

“Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile. Felice di giocarle qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo”