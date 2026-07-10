Calciomercato Roma Live: Soulè verso la Premier? Ecco l’offerta

Calciomercato Roma, spunta un offera dalla Premier League per Mati Soulé dal Sunderland con i giallorossi che potrebbero fare cassa, Ghisolfi tenta il colpo dalla Premier.

Il Sunderland valuta l’assalto a Matias Soulé: la Roma chiede almeno 35 milioni, Ghisolfi spinge e l’argentino apre alla Premier League.

Il futuro di Matias Soulé torna al centro del calciomercato della Roma. Dall’Inghilterra arrivano nuovi segnali sul forte interesse del Sunderland, club pronto a rinforzarsi in vista di una stagione particolarmente ambiziosa tra Premier League ed Europa League. La novità principale riguarda la posizione del giocatore: secondo quanto riportato da Sports Mole, l’argentino starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di trasferirsi in Inghilterra, dopo aver già respinto alcune proposte economicamente importanti provenienti dalla Saudi Pro League.

Il nome di Soulé non è nuovo nelle voci di mercato, ma la pista Sunderland ha un elemento che la rende particolarmente interessante: Florent Ghisolfi. L’attuale direttore sportivo dei Black Cats conosce benissimo l’esterno offensivo argentino, perché fu proprio lui a portarlo alla Roma dalla Juventus nel 2024. Questo rapporto diretto può pesare nei contatti e rappresentare un vantaggio per il club inglese, che vede in Soulé un profilo ideale per aumentare qualità, imprevedibilità e creatività nel reparto offensivo.

Il Sunderland fa sul serio per Soulé

Secondo Sports Mole, il Sunderland avrebbe ricevuto un incoraggiamento importante nella corsa a Soulé. Il giocatore, classe 2003, sarebbe attratto dalla possibilità di misurarsi in Premier League e valuterebbe con attenzione una proposta dei Black Cats, soprattutto perché il club giocherà anche in Europa nella prossima stagione.

La situazione, però, non può ancora essere considerata una trattativa chiusa. Teamtalk parla di contatti avviati e di un Sunderland convinto di poter spingere sull’operazione, mentre fonti italiane vicine alla Roma hanno descritto nelle ultime ore l’interesse inglese come un sondaggio ancora esplorativo. SiamoLaRoma, citando Sportitalia, ha infatti parlato di un approccio iniziale, senza offerte concrete sul tavolo della società giallorossa.

È proprio questo il punto centrale della vicenda: il Sunderland è interessato, Soulé non chiude alla Premier, ma la Roma attende ancora un’offerta formale in grado di cambiare davvero lo scenario.

La Roma fissa il prezzo: servono almeno 35 milioni

La valutazione della Roma è chiara. Per lasciar partire Soulé, i giallorossi vorrebbero incassare almeno 35 milioni di euro, cifra indicata da Sports Mole e molto vicina ai 30 milioni di sterline riportati da Teamtalk.

Per la Roma si tratterebbe di una cessione pesante dal punto di vista tecnico, ma molto utile sul piano economico. La Gazzetta dello Sport ha già spiegato nelle scorse settimane come Soulé possa diventare uno dei profili sacrificabili per ragioni di bilancio, ricordando che il club aveva necessità di generare entrate importanti entro fine giugno e che l’argentino rappresenta uno degli asset più preziosi della rosa.

Il tema plusvalenze resta quindi centrale. Soulé è arrivato dalla Juventus per circa 30 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, con i bianconeri che mantengono anche una percentuale sulla futura rivendita. Il Corriere dello Sport ha ricordato che il costo residuo a bilancio del giocatore è intorno ai 15 milioni e che una cessione vicina ai 40 milioni garantirebbe una plusvalenza, anche se non basterebbe da sola a risolvere completamente le questioni economiche legate ai paletti UEFA.

Soulé vuole davvero lasciare la Roma?

Qui la situazione è più sfumata. Le fonti inglesi raccontano di un giocatore pronto ad ascoltare una proposta dalla Premier League, mentre nelle scorse settimane l’entourage di Soulé aveva mandato un messaggio diverso. Il suo agente, Martin Guastadisegno, aveva dichiarato al Corriere dello Sport che il giocatore non aveva ricevuto proposte concrete e che la Roma restava il centro del suo progetto.

Questo non significa che la pista Sunderland sia impossibile. Significa, più semplicemente, che per convincere Soulé servirà un progetto forte, non soltanto un contratto importante. Il giocatore ha già respinto l’ipotesi Arabia, preferendo restare competitivo in Europa. La Premier League, in questo senso, può rappresentare una tentazione molto più credibile rispetto alla Saudi Pro League.

Il Sunderland può giocarsi due carte: la presenza di Ghisolfi e la possibilità di offrire a Soulé un ruolo centrale. Alla Roma, invece, l’argentino rischia di trovarsi dentro una fase di grande concorrenza offensiva e di mercato in movimento.

Perché il Sunderland vuole Soulé

Il Sunderland cerca un attaccante esterno capace di giocare in più ruoli.

Soulé è mancino, può partire da destra, accentrarsi per calciare o rifinire, ma può anche muoversi da trequartista o seconda punta. È proprio questa versatilità ad aver attirato l’attenzione del club inglese.

Teamtalk lo descrive come un profilo in grado di aumentare subito il livello della rosa di Regis Le Bris, soprattutto in una stagione che vedrà il Sunderland impegnato anche in Europa.

I Black Cats arrivano da un’annata sorprendente. Sports Mole ricorda che la squadra di Le Bris ha chiuso al 7° posto in Premier League, ottenendo la qualificazione alla League Phase di Europa League. In questo contesto, trattenere i migliori e aggiungere qualità è diventato un obiettivo prioritario.

La conferma di Granit Xhaka, che ha dichiarato di voler restare al Sunderland nonostante l’interesse del Chelsea, è stata già un segnale importante delle ambizioni del club. Ora la società vuole alzare ulteriormente il livello tecnico dell’attacco.

La concorrenza: non c’è solo il Sunderland

Soulé piace anche ad altri club. Sports Mole cita l’interesse dell’Aston Villa, reduce dal trionfo in Europa League e pronta a rinforzarsi per il ritorno in Champions League. Il club di Unai Emery avrebbe messo nel mirino anche altri giocatori della Roma, tra cui Kouadio Koné, a conferma dell’attenzione verso il mercato giallorosso.

Nelle settimane precedenti, il nome di Soulé era stato accostato anche alla Bundesliga. Il Corriere dello Sport aveva parlato dell’interesse di club tedeschi, tra cui Borussia Dortmund e Stoccarda, mentre SiamoLaRoma ha ricordato che i sondaggi dalla Germania e dall’Arabia non si sono trasformati in sviluppi concreti.

Il Sunderland, quindi, non è l’unico club interessato, ma sembra quello più deciso a muoversi adesso. La differenza la farà l’offerta: se arriverà una proposta vicina ai 35-40 milioni, la Roma dovrà prendere una decisione molto delicata.

Cosa cambia per la Roma

Per la Roma, vendere Soulé sarebbe una scelta pesante. L’argentino ha talento, margini di crescita e caratteristiche rare nella rosa giallorossa. Nell’ultima stagione di Serie A ha messo insieme 11 contributi tra gol e assist in 33 presenze, numeri che spiegano perché diversi club europei continuino a seguirlo.

Allo stesso tempo, il mercato della Roma è condizionato dal bilancio e dalla necessità di finanziare eventuali nuovi innesti. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come Soulé possa diventare un sacrificio economico, pur essendo un giocatore stimato anche da Gian Piero Gasperini.

La società dovrà quindi scegliere tra due strade: puntare ancora sul talento argentino, provando a valorizzarlo in un nuovo progetto tecnico, oppure accettare una cessione importante per liberare risorse e muoversi su altri obiettivi offensivi.

Soulé-Sunderland, cosa può succedere ora

La situazione è ancora aperta. Il Sunderland ha mostrato interesse concreto, Ghisolfi spinge e Soulé non sembra chiudere alla possibilità di giocare in Premier League. La Roma, però, non ha intenzione di svendere uno dei suoi asset principali e chiede almeno 35 milioni per sedersi davvero al tavolo.

Il nodo sarà la prossima mossa del club inglese. Se il Sunderland passerà dal sondaggio all’offerta ufficiale, la trattativa potrà entrare nel vivo rapidamente. Se invece resterà tutto su contatti preliminari, Soulé continuerà a essere un nome caldo ma senza sviluppi immediati.

Per ora, la certezza è una sola: il futuro di Soulé non è più blindato. La Premier League chiama, il Sunderland sogna il grande colpo e la Roma si trova davanti a una scelta che può incidere in modo pesante sul resto del mercato estivo.