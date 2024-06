Sinner ai quarti del Roland Garros: Moutet dura un set

Che la partita degli ottavi di finale tra Sinner e Moutet offrisse qualche imprevisto lo si sapeva, ma forse nessuno poteva immaginare che l’esordio del match potesse essere così difficile per l’altoatesino, precipitato sul 0-5 prima di risalire la china e chiudere con un più tenue 2-6.

Il primo set non ha peraltro offerto molti rimpianti all’italiano: il francese ha infatti giocato il suo miglior tennis che, in buona parte dei casi, coincide con il non dare punti di riferimento ai suoi avversari e destabilizzarli con una buona alternanza di palle corte e una spiccata eterogeneità in termini di profondità e angoli.

Chiuso il primo set in modo negativo e partito sotto di un break nel secondo set, Sinner è sembrato riprendere le misure del match, complice anche un progressivo calo di tono di Moutet, che non ha saputo monetizzare il supporto del pubblico di casa.

Poca incertezza, dunque, sui tre set successivi: 6/3 – 6/2 – 6/1 è la sequenza che porta Sinner ai quarti di finale del torneo, dove è atteso dal bulgaro Dimitrov. L’altro quarto di finale della stessa parte del tabellone è quella tra Tsitsipas e Alcaraz, mentre per suggellare gli altri bisognerà attendere l’esito degli ottavi di finale di oggi, con le sfide tra De Minaur e Medvedev, Fritz e Ruud, Djokovic e Cerundolo, Zverev e Rune.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.