Zaza Cagliari. Lavori in vista per il Cagliari che non sta affrontando un buonissimo momento di stagione. Con Eusebio Di Francesco la squadra trova ancora qualche difficoltà e per questo motivo che necessita di alcuni ritocchi già da ora. Si lavora in attacco dove a piacere è Simone Zaza del Torino. Per arrivare all’ex Juve potrebbe rientrare Leonardo Pavoletti nello scambio. Il West Ham, invece, è sulle tracce di Giovanni Simeone.

Tanti movimenti in casa Cagliari. La squadra sarda non riesce ancora a trovare la giusta dimensione. Contro il Milan è arrivata la sesta sconfitta consecutiva per i rossoblù che in campionato non vincono dal 7 novembre contro la Sampdoria. Occorrerà sicuramente cambiare qualcosa per Eusebio Di Francesco che già ha in mente i nuovi innesti per la sua squadra.

In questa sessione di mercato, il tecnico si aspetta grandi nomi soprattutto in attacco. Joao Pedro è il marcatore personale della squadra sarda visto che ha messo lo zampino nelle ultime partite in cui il Cagliari ha segnato. Il brasiliano, però, non può portarsi tutto il peso della squadra. Per questo motivo che gli isolani chiedono un bomber in attacco. La soluzione potrebbe essere Simone Zaza del Torino.

Zaza Cagliari, scambio possibile con Pavoletti

L’attuale attaccante granata piace molto al tecnico Di Francesco che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo. Zaza non ha particolarmente brillato visto che ha collezionato solo un gol in nove presenze. Uno score davvero magro per un attaccante come lui che con la maglia neroverde ha fatto molto bene. Il giocatore sarebbe stato richiesto esplicitamente da Di Francesco e il presidente Tommaso Giulini vorrebbe accontentarlo.

Per arrivare a Zaza si starebbe pensando ad uno scambio con Leonardo Pavoletti, giocatore che piace molto al Toro. Per poter acquistare un attaccante, infatti, il Cagliari dovrà liberare qualche giocatore. L’ex Napoli sembra essere il predestinato. Il DS Davide Vignati è già all’opera ed ha avviato i primi contratti con i granata. L’operazione ha buone possibilità di concludersi visto che soddisferebbe entrambe le squadre.

Sempre nel mercato in uscita, ci sono anche dei corteggiatori per Giovanni Simeone. L’altro attaccante del Cagliari è finito nel mirino di una squadra di Premier League: il West Ham. Gli Hammers che, già mesi fa avevano chiesto Naithan Nandez, provano l’assalto anche per l’ex Fiorentina. Sull’argentino c’è una clausola rescissoria di 30 milioni ma gli inglesi vorranno puntare al ribasso per accaparrarsi il figlio del Cholo Diego Simeone.

Neanche il Torino, però, resta a guardare. Anche i granata sono in seria difficoltà e hanno bisogno di nuovi giocatori per stravolgere la stagione. Tra i tanti nomi c’è Antonio Sanabria , attaccante del Betis, chiesto dal tecnico Davide Nicola che lo ha già allenato al Genoa. Sull’asse rossoblù si pensa anche ad un giocatore di esperienza come Lukas Lerager.

Per il centrocampo della squadra piemontese spunta il nome di Jasmin Kurtic del Parma e quello di Mehdi Bourabia del Sassuolo. Su quest’ultimo, però, è anche forte l’interesse del Verona.

