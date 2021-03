Napoli: contatti tra De Laurentiis e Simone Inzaghi

Inzaghi Napoli. Simone Inzaghi potrebbe essere il primissimo nome per il dopo Rino Gattuso nel Napoli. Aurelio De Laurentiis punterebbe al tecnico biancoceleste per la prossima stagione. Inzaghi è vicino al rinnovo con la Lazio però le numerose sconfitte hanno fatto rallentare la trattativa. Possibile un’apertura verso il club partenopeo.

Indipendentemente da come finirà la stagione del Napoli, Rino Gattuso è sempre più lontano dall’ombra del Vesuvio. L’inizio del tecnico calabrese è stato abbastanza burrascoso e l’uscita dalla Coppa Italia e dall’Europa League sono state un duro colpo. Aurelio De Laurentiis, in passato, aveva annunciato che non c’erano problemi col rinnovo di Gattuso. I risultati, però, fanno presagire il contrario.

La vittoria contro il Milan ha rilanciato gli azzurri verso la corsa Champions League ma non è condizione necessaria e sufficiente alla permanenza di Gattuso. In caso di addio del tecnico ex Palermo, sembra già esserci il nome di un sostituto: Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. L’ex giocatore sta facendo molto bene con la squadra capitolina e potrebbe essere un buon profilo.

Inzaghi Napoli, si tratta con Lotito per il rinnovo

Simone Inzaghi è stato sicuramente il protagonista assoluto degli Aquilotti. Grazie anche alla qualità dei suoi giocatori come Ciro Immobile, il tecnico ha riportato la squadra ai gironi di Champions League dopo molto tempo. Il quarto posto, conquistato lo scorso anno, è stato un ottimo risultato. In questa stagione, però, c’è stato qualche intoppo di troppo.

Le otto sconfitte, tra cui contro Sampdoria e Bologna, pesano come un macigno e hanno fatto scivolare la Lazio, momentaneamente, al settimo posto. A questo si aggiunge anche l’eliminazione contro i supercampioni del Bayern Monaco. Inzaghi è in scadenza di contratto con la Lazio ed il Napoli ne vuole approfittare per un’offerta. De Laurentiis potrebbe offrirgli un triennale da 4 milioni di euro all’anno.

Un’offerta sicuramente allettante e da top club anche se non c’è mai stata una vera apertura da parte del tecnico. Infatti, Inzaghi per ora vuole pensare al suo club visto che più volte ha ammesso che non ci sono problemi sul rinnovo. Claudio Lotito gli avrebbe proposto un triennale da 2,5 milioni di euro più bonus in caso di qualificazione in Champions.

Intanto il patron biancoceleste continua la sua trattativa con il tecnico che spera di poter riavere anche per il prossimo anno. Per Simone Inzaghi, invece, la porta del Napoli resta semiaperta.

