Simeone del Cagliari positivo al Covid-19, Milinkovic-Savic della Lazio, Fazio e Santon della Roma negativi

La Serie A continua nella consueta girandola di positività e negatività al Covid-19. In casa Cagliari Giovanni Simeone è risultato positivo al Covid-19; Milinkovic-Savic della Lazio con un solo tampone negativo è tornato a Roma dalla quarantena trascorsa in Serbia; nella Roma tornano a disposizione Fazio e Santon, dopo essere risultati negativi.

Il Cagliari, dopo Godin, registra un altro giocatore positivo al Covid-19: Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è stato subito isolato, come ha fatto sapere il club con un comunicato stampa.

Il resto della squadra è stato posto in isolamento fiduciario. Simeone, cinque gol per lui in questo inizio di campionato, sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato in casa contro lo Spezia domenica 29 novembre.

Buona notizia invece in casa Lazio. Il “Sergente” Milinkovic–Savic, totalmente asintomatico e posto in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid–19 con la nazionale serba sei giorni fa, con un solo tampone negativo è partito dalla Serbia per far ritorno a Roma.

Per il centrocampista serbo ora toccheranno le consuete visite mediche di controllo alla clinica “Paideia“. Una volta superato l’iter medico il serbo potrà riprendere ad allenarsi con i suoi compagni.

Nella Roma sono finalmente negativi i difensori Fazio e Santon. Entrambi erano risultati positivi al Covid–19 lo scorso 9 novembre. Con loro anche il centrocampista Pellegrini.

Atteso oggi il via libera per sostenere le visite mediche d’idoneità. Terminate queste, potranno riprendere gli allenamenti.

Non saranno comunque disponibili per la trasferta in Romania contro il Cluji di Europa League, con i giallorossi già in piena emergenza nel settore difensivo.

Fazio e Santon torneranno a disposizione di Fonseca per la gara di campionato contro il Napoli al San Paolo domenica sera.

