Si dimette Villas-Boas: Marsiglia su Sarri

Tira un certo clima di tensione di questi tempi in casa Olympique Marsiglia. In mattinata Villas-Boas, tecnico del club francese, ha annunciato le dimissioni.

Questa mattina in conferenza stampa Villas-Boas ha annunciato le proprie dimissioni. L’allenatore portoghese ha confessato di non aver voluto l’arrivo di Ntcham dal mercato. La società non lo ha ascoltato e ha acquistato ugualmente il giocatore.

Clima teso e rovente, dunque, all’OM con Villas-Boas ormai in totale rottura con la dirigenza francese.

Le divergenze per quanto riguarda la politica sportiva del club non hanno fatto altro che minare la professionalità dell’allenatore, a detta dello stesso Villas-Boas, che non ha apprezzato anche la cessione di Radonjic, andato in prestito all’Hertha Berlino.

Logo Olympique de Marseille — Profilo Twitter Olympique de Marseille

L’uscita pubblica di Villas-Boas in conferenza stampa ha provocato l’irritazione del club (accettata comunque la separazione) che si è detto pronto a valutare sanzioni nei confronti dell’allenatore portoghese.

Con questa situazione, il Marsiglia si sta guardando intorno, alla ricerca del prossimo allenatore della prima squadra.

Tra i diversi nomi fatti, uno porta a Maurizio Sarri, l’obiettivo principale dell’OM. I francesi hanno già sondato il terreno ma l’operazione si presenta alquanto complicata.

Sarri, infatti, non vorrebbe legarsi ad una squadra a stagione in corso. La sua intenzione è quella di valutare un progetto serio a partire dalla prossima estate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS