Dall’Ayurveda possiamo imparare molto, come per esempio a usare un’erba officinale chiamata Shatavari. Scopriamo cos’è, quali sono i suoi benefici e come usarla al meglio.

Chi ha confidenza con i principi dell’Ayurveda avrà sentito parlare dello Shatavari come di un rimedio utile per recuperare il benessere generale nelle donne. In realtà nasconde un grande potenziale.

Sarebbe riduttivo limitare gli effetti benefici dell’erba Shatavari alla gestione dei disturbi ormonali o dei problemi degli organi riproduttivi.

Cos’è lo Shatavari?

Si chiama “Shatavari” e altro non è che una piata chiamata Asparagus racemosus e appartenente alla famiglia delle Asparagaceae. È in Africa, India e Australia che trova il suo habitat ideale.

Osservando la pianta si notano steli lignei, foglie che ricordano gli aghi di pino e in base al periodo fiori bianchi e bacche di colore violaceo tendente al nero.

Shatavari: Proprietà e benefici

A rendere l’asparago Shatavari eccezionale è il pool di vitamine, minerali, acidi grassi essenziali, mucillagini e principi attivi contenuti nelle foglie e nelle radici. A cosa serve lo Shatavari esattamente?

Ormoni femminili – La pianta sviluppa un’azione estrogenica che porta al recupero dell’equilibrio degli ormoni femminili.

– La pianta sviluppa un’azione estrogenica che porta al recupero dell’equilibrio degli ormoni femminili. Sintomi menopausa – Shatavari e menopausa : l’influenza sull’assetto ormonale femminile permette di tenere a bada i sintomi della menopausa (es. vampate di calore).

– : l’influenza sull’assetto ormonale femminile permette di tenere a bada i sintomi della menopausa (es. vampate di calore). Patologie apparato riproduttivo – Alcuni studi hanno sottolineato la possibilità di usare lo Shatavari in caso di endometriosi e altre patologie dell’apparato riproduttivo femminile in qualità di lenitivo.

– Alcuni studi hanno sottolineato la possibilità di usare lo in caso di e altre patologie dell’apparato riproduttivo femminile in qualità di lenitivo. Produzione di latte – La capacità di stimolare la produzione dell’ormone prolattina aumenta di conseguenza la produzione di latte dopo il parto.

– La capacità di stimolare la produzione dell’ormone prolattina aumenta di conseguenza la produzione di latte dopo il parto. Disturbi gastrointestinali – Secondo alcune ricerche, la pianta riuscirebbe a migliorare la funzione digestiva e ad alleviare i disturbi gastrointestinali. È un aiuto prezioso anche per le ulcere gastriche.

– Secondo alcune ricerche, la pianta riuscirebbe a migliorare la funzione digestiva e ad alleviare i disturbi gastrointestinali. È un aiuto prezioso anche per le ulcere gastriche. Sistema immunitario – L’azione adattogena portata avanti dalla pianta consente di rafforzare le difese immunitarie e annientare gli attacchi degli agenti patogeni.

– L’azione adattogena portata avanti dalla pianta consente di rafforzare le difese immunitarie e annientare gli attacchi degli agenti patogeni. Infiammazioni – Il pool di principi attivi sviluppa un’azione antinfiammatoria diretta a ridurre le infiammazioni e quindi a prevenire le infezioni.

– Il pool di principi attivi sviluppa un’azione antinfiammatoria diretta a ridurre le infiammazioni e quindi a prevenire le infezioni. Radicali liberi – La presenza di sostanze dal potere antiossidante assicura il contrasto dei radicali liberi e il rallentamento dell’invecchiamento cellulare.

– La presenza di sostanze dal potere antiossidante assicura il contrasto dei radicali liberi e il rallentamento dell’invecchiamento cellulare. Stress – Il mix di polifenoli, saponine e flavonoidi tiene a bada la quantità di cortisolo prodotta, generando un effetto positivo su insonnia e ansia.

– Il mix di polifenoli, saponine e flavonoidi tiene a bada la quantità di cortisolo prodotta, generando un effetto positivo su insonnia e ansia. Ritenzione idrica – La pianta viene considerata dall’Ayurveda come un detossinante e diuretico naturale promette di combattere la ritenzione idrica, la cellulite, il gonfiore addominale e la formazione di calcoli renali.

Shatavari integratore: indicazioni e modalità d’uso

È possibile beneficiare di tutti gli effetti della Shatavari benefica semplicemente scegliendo un integratore sotto forma di polvere o compresse. Come prendere lo Shatavari?

Da un lato la polvere di Shatavari deve essere mischiata a un liquido (es. acqua o succo) ma richiede attenzione nei dosaggi mentre dall’altra parte le compresse sono predosate ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno.

Per il resto è necessario seguire i dosaggi e la modalità d’uso del produttore, restando più o meno intorno ai 2 cucchiaini o alle 2 compresse al giorno.

Shatavari: Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di integratori a base di Shatavari è sicura e ben tollerata e non riserva effetti collaterali e controindicazioni particolari.

C’è il semaforo rosso invece per chi ha problemi renali o cardiaci e chi assume già farmaci o prodotti dall’azione diuretica.

La pianta eccezionale dell’Ayurveda è off-limits anche per tutti coloro che soffrono di sensibilità o allergia accertata agli asparagi.

Sarebbe meglio consultare lo specialista prima di assumere Shatavari in gravidanza o allattamento perché, pur essendo un toccasana per la donna, potrebbe creare problemi.

Come acquistare l’integratore di Shatavari migliore

Non tutti i prodotti a base di Shatavari sono uguali e valutare alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali può aiutare a trovare l’integratore giusto. Ecco da dove partire:

Forma di commercializzazione – In commercio si trovano prodotti a base di Shatavari in polvere o in capsule, ma in fase di scelta sarebbe meglio valutare i pro e i contro di ogni tipologia in base alle proprie abitudini.

– In commercio si trovano prodotti a base di in polvere o in capsule, ma in fase di scelta sarebbe meglio valutare i pro e i contro di ogni tipologia in base alle proprie abitudini. Certificazione – La presenza della certificazione biologica assicura l’acquisto di un prodotto di qualità.

– La presenza della certificazione biologica assicura l’acquisto di un prodotto di qualità. Prezzo – Il prezzo di un integratore di Shatavari varia in relazione alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ridotto se si strizza l’occhio all’acquisto online.

Migliori integratori di Shatavari su Amazon

Qual è l’integratore di Shatavari migliore? Semplicemente il prodotto che per caratteristiche e prezzo risponde meglio alle esigenze personali.

Ad ogni modo è possibile acquistare un integratore di Shatavari in farmacia, in erboristeria, nei negozi specializzati oppure online.

Il catalogo Amazon offre alcuni dei migliori integratori di Shatavari sul mercato e aiuta a trovare il prodotto giusto valutando informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore a base di Shatavari su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati e apprezzati dai consumatori.

Fairvital | Shatavari 400mg - per 45 giorni - VEGAN - alto dosaggio - 180 capsule - Asparagi racemosus - asparagi indiana ✔ QUALITÀ TEDESCA Fairvital: Shatavari 400mg - per 45 giorni - VEGAN - alto dosaggio - 180 capsule - Asparagi racemosus - asparagi indiana

✔ BIODISPONIBILE E SENZA: glutine, lattosio, lattosio, fruttosio, magnesio stearato, conservanti, soia, lievito, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti, coloranti, stabilizzanti e ingegneria genetica (NON OGM).

Tuttavia Shavatari non è solo per le donne. Ha anche un effetto benefico sulla sessualità maschile, sostiene la produzione di sperma e previene l’invecchiamento.

✔ PUREZZA MICROBICA Prodotto in Germania: secondo HACCP. Origine delle materie prime da paesi UE ed extra-UE

Shatavari in Polvere Biologico - 100g. Noto Come Asparagus Racemosus Puro e Crudo. Classificato Come Alimento Adattogeno. Utile alla Digestione con Proprietà Antiossidanti. ESSICCATO AL SOLE - Shatavari in polvere da agricoltura biologica certificata, vegan, naturalmente privo di glutine, essiccato naturalmente al sole e macinato a basse temperature

IL SUPERFOOD PREFERITO DALLE DONNE - la polvere di Shatavari CiboCrudo contiene saponine, isoflavoni e flavonoidi, insieme ad alcuni minerali e acidi grassi essenziali

USO - mescolane dai 3 ai 15 grammi al giorno in acqua e bevilo dopo i pasti oppure aggiungilo a zuppe, bevande calde o fredde, cioccolatini, creme e dolci

RAW ITALIANO - CiboCrudo è il leader italiano per la produzione di alimenti naturali lavorati a basse temperature bio, integrali, vegan, naturalmente privi di glutine e utilizza solamente confezioni riciclabili

Assistenza Clienti – noi di CiboCrudo mettiamo il nostro cliente al primo posto: non esitare a contattarci per qualsiasi problema, saremo felici di occuparcene nel breve periodo

Erbavoglio Polvere di Shatavari - 250 gr, 1 Shatavari (Asparagus Racemosus) è un erba nativa originaria dell’India, dell’Africa, dell’Australia e di alcune parti della Cina

Aumenta la resistenza del corpo contro lo stress

Ha un'azione antiossidante e immunostimolante

Ha un effetto anti ulcera e combatte il reflusso gastro esofageo

Erbavoglio consiglia l'assunzione di 1-2 cucchiaio al giorno in acqua o in succhi di frutta