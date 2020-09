Shamrock Rovers-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Nello sport se dai per scontato qualcosa parti con l’approccio sbagliato”

Stefano Pioli alla vigilia del match contro lo Shamrock Rovers valevole per il secondo turno preliminare di Europa League vuole la massima attenzione dai suoi ragazzi:

“Nello sport se dai per scontato qualcosa parti con l’approccio sbagliato, conosciamo le difficoltà della prima partita, l’avversario gioca un calcio propositivo. E’ una squadra che sta meglio dal punto di vista fisico, non dobbiamo pensare solo alle difficoltà che incontreremo ma dell’opportunità che avremo. Abbiamo qualche assenza ma quelli che partiranno oggi sono pronti per affrontare questa partita difficile”.

Partono ovviamente le domande sui singoli e si parla sempre di Zlatan Ibrahimovic: “Ha recuperato completamente, sta molto bene mentalmente, è partecipe come sempre, l’ho ritrovato com’è, competitivo e disponibile al massimo. Sta bene con noi, sta bene con la squadra, con i suoi compagni, è voglioso di dare il suo contributo.

A proposito del nuovo acquisto Tonali, Pioli ne esalta le capacità: “E’ un ragazzo giovane, ma maturo e pronto. Ha già fatto intravedere le caratteristiche e la volontà, è molto felice di essere qua”.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

L’ex allenatore di Lazio e Inter parla anche del giovane Lorenzo Colombo, il quale si è messo in luce in questo pre-campionato, alla domanda se può fare il vice Ibrahimovic, Pioli risponde: “In Italia siamo un po’ strani, quando non diamo spazio ai giovani accusiamo le società, quando troviamo dei giovani promettenti si cercano degli altri vice”.

L’allenatore del Milan affronta anche una questione spinosa, legala al calciomercato del Milan: “La società si è detta disponibile a migliorare questa rosa se ci sarà la possibilità, mi dispiace solo avere parecchi giocatori non recuperati dagli infortuni della scorsa stagione. Quando saremo al completo saremo un organico competitivo, poi dopo se ci sarà la possibilità di migliorare in qualche posizione non ci faremo cogliere impreparati”.

Ovviamente non poteva mancare la domanda su Chiesa, giocatore che Pioli ha allenato ai tempi della Fiorentina:, ma il tecnico rossonero non si sbilancia, preferisce parlare di chi ha a disposizione e per il momento si ritiene soddisfatto della rosa attuale .

