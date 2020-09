Shamrock Rovers-Milan 0-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Pensiamo al Bologna, poi al Bodo Glimt”

E’ uno Stefano Pioli molto soddisfatto quello che si presenta ai microfoni: “Ero preoccupato. Sapevamo che per loro poteva essere la partita della vita ma lo doveva essere anche per noi. Giocare una partita così importante dopo tre settimane non era facile. La squadra era pronta e lo abbiamo dimostrato comandando la partita”

L’ex tecnico di Lazio e Inter sottolinea in particolare un aspetto: “Mi è piaciuta la voglia di stare in campo, di essere squadra. Sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare ma era una partita molto insidiosa”.

Ovviamente non possono mancare gli elogi per Zlatan Ibrahimovic: ” E’ un campione, in campo è un giocatore troppo intelligente, capisce dove è meglio posizionarsi per darci delle situazioni vantaggiose”.

Nonostante la vittoria il tecnico emiliano è già concentrato sulle prossime partite: “Pensiamo al Bologna, poi al Bodo Glimt, sono molto forti, stanno andando bene in campionato”.

Pioli parla anche della prestazione complessiva della squadra: “Credo che le prestazioni siano positive. Dobbiamo continuare a crescere perché i prossimi avversarsi saranno difficili. Siamo il Milan e dobbiamo migliorare e mantenere il livello più alto e possibile”.

Una menzione anche per i nuovi Tonali e Diaz: “Stanno bene, sono con noi solo da poco tempo. Hanno bisogno di adattamento, sono ragazzi seri e intelligenti. Un po’ di minutaggio gli serve soprattutto per le prossime partite perché ci auguriamo di giocare spesso, ogni tre giorni”.

