Seririe A 2020-2021, squalificati 19° giornata: 2 turni a Conte

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Nandez del Cagliari, Kulusevski della Juventus, Sau del Benevento, Samir dell’Udinese, Gosens dell’Atalanta, Magnani del Verona e Conte dell’Inter

E’ finito il girone d’andata e potrà iniziare il girone di ritorno, ma prima il Giudice Sportivo ha comunicato la lista degli squalificati della diciannovesima giornata di Serie A.

Prima di tutto, dopo essere tornato da due giornate di squalifica, è tempo di un nuovo stop di un turno per Nahitan Nandez del Cagliari, ammonito già da diffidato nella sconfitta sul campo del Genoa e assente nella sfida casalinga contro il Sassuolo.

E’ tornata alla vittoria la Juventus contro il Bologna, ma Dejan Kulusevski ha raggiunto il numero massimo di cartellini gialli e non potrà essere convocato nella complicata trasferta sul campo dei grifoni.

Non solo il pareggio beffardo contro il Torino, ma anche la beffa della squalifica di capitan Marco Sau, che salterà la trasferta sul campo dell’Inter, che non potranno contare sul tecnico Antonio Conte per 2 turni dopo l’espulsione con tanto di litigio con l’arbitro Maresca nel pareggio contro l’Udinese, che dovrà fare a meno di Samir nello scontro diretto contro lo Spezia.

Infine, dopo la vittoria contro il Milan capolista, l’Atalanta non avrà a disposizione Robin Gosens nello scontro diretto contro la Lazio e, dopo aver battuto il Napoli, lo stesso sarà per l’Hellas Verona, orfano di Giangiacomo Magnani a Roma.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

CONTE Antonio (Internazionale) per avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore del Procura Federale.

