Serie C 2025/26: ufficiali i gironi con Inter Under 23 e Juventus Next Gen. Le novità, le date e le 60 squadre iscritte

Serie C 2025 2026

La nuova Serie C 2025/2026 è pronta a prendere il via con un format rinnovato, nuove protagoniste e diverse novità regolamentari. Dopo settimane di attesa e ricorsi, la FIGC ha ufficializzato l’organico completo delle 60 squadre partecipanti, suddivise nei tre consueti gironi su base geografica. Grande attenzione mediatica per l’ingresso dell’Inter Under 23, quarta “seconda squadra” di un club di Serie A dopo Juventus, Atalanta e Milan, seppur quest’ultima retrocessa in Serie D dopo una sola stagione.

Inter Under 23 al debutto: un nuovo progetto per il futuro

L’ingresso della seconda squadra dell’Inter, fortemente voluto dalla dirigenza nerazzurra, rappresenta una tappa importante nel progetto di crescita dei giovani del vivaio. I nerazzurri si uniscono alla Juventus Next Gen, attiva dal 2018, all’Atalanta U23 che ha debuttato nel 2023 e al Milan U23, escluso però dalla nuova stagione per motivi sportivi. L’obiettivo dichiarato è offrire ai talenti Primavera un passaggio intermedio verso la Serie A, in un contesto professionistico ma ancora formativo.

Ripescaggi e sostituzioni: fuori Spal, Lucchese e Brescia

Le sorprese non mancano: Spal, Lucchese e Brescia sono le grandi escluse, mentre sono state riammesse Aurora Pro Patria, Inter U23 e Ravenna in virtù dei criteri di alternanza dei ripescaggi. La Lucchese è stata esclusa per irregolarità amministrative, mentre le altre due società non hanno presentato ricorso. Con questi innesti, la Serie C può così vantare un parterre ricco di piazze storiche, progetti ambiziosi e giovani in rampa di lancio.

Date da segnare: il campionato inizia il 24 agosto

La Lega Pro ha fissato la data d’inizio al 24 agosto 2025, con chiusura prevista per il 26 aprile 2026, prima di playoff e playout. Sono previsti tre turni infrasettimanali, le cui date saranno comunicate a breve, mentre la pausa invernale cadrà il 28 dicembre. Il 17 agosto sarà invece dedicato alla Coppa Italia di Serie C, con il primo e secondo turno eliminatorio. Da quest’anno, inoltre, il campionato sarà sponsorizzato da Sky WiFi, nuovo Title Sponsor ufficiale della stagione.

Girone A – Il Nord Italia tra tradizione e nuovi progetti

Squadre partecipanti:

Albinoleffe

Alcione Milano

Arzignano Valchiampo

Cittadella (retrocesso dalla B)

Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio

Inter U23

L.R. Vicenza

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto Franciacorta (esordiente assoluta)

Pergolettese

Pro Patria (riammessa)

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Union Brescia

Virtus Verona

Curiosità: nel girone spicca il Cittadella, retrocesso dalla Serie B, insieme a diverse squadre con ambizioni da promozione come Vicenza e Triestina. Occhi puntati anche sull’Inter U23, al primo anno di esperienza.

Girone B – L’Italia centrale tra nobili decadute e piazze calde

Squadre partecipanti:

Arezzo

Ascoli

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia Montecelio (nuovo progetto laziale)

Juventus Next Gen

Livorno

Perugia

Pineto

Pontedera

Ravenna (ripescata)

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

Curiosità: questo raggruppamento vanta club storici come Perugia, Livorno e Ascoli, tutti con un passato glorioso in Serie A e B. Molto attesa anche la Ternana, reduce dalla retrocessione dalla cadetteria. Occhi anche su Juventus Next Gen, sempre tra le favorite per i playoff.

Girone C – Il Sud e le isole tra derby infuocati e ambizioni di B

Squadre partecipanti:

Atalanta U23

Audace Cerignola

AZ Picerno

Benevento

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Giugliano (Pianese Giugliano)

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana (clamorosa retrocessione)

Siracusa

Sorrento

Team Altamura

Trapani

Curiosità: il Girone C si conferma quello con le piazze più calde. Presenti ben cinque derby campani (Benevento, Casertana, Salernitana, Cavese, Giugliano) e la novità assoluta della Salernitana, clamorosamente retrocessa dopo tre stagioni in Serie A. Altra new entry è l’Atalanta U23, al secondo anno tra i professionisti.

Un campionato in crescita: obiettivo valorizzazione e sostenibilità

La Serie C 2025/26 si presenta come un campionato sempre più competitivo e centrale nello sviluppo del calcio italiano. L’aumento delle seconde squadre, il mix tra piazze storiche e nuove realtà e il maggiore interesse mediatico garantito dalla partnership con Sky WiFi sono segnali chiari di un progetto che guarda al futuro. Le sfide non mancheranno, ma l’entusiasmo è alle stelle.

Restano ora da attendere i calendari ufficiali e le eventuali modifiche regolamentari, con la speranza che questa stagione possa regalare emozioni e nuovi talenti da scoprire.