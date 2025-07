Serie C 2025/2026: ufficiali i gironi, le date del campionato e della Coppa Italia

Serie C 2025-26

La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi della Serie C per la stagione 2025/2026, con diverse novità di rilievo tra le squadre partecipanti. Il campionato inizierà domenica 24 agosto 2025, mentre la Coppa Italia di Serie C prenderà il via una settimana prima. Tra i cambi più significativi, spicca la presenza della nuova Inter U23 nel Girone A, mentre l’Atalanta U23 debutta nel Girone C. Dopo una stagione nel Girone C, la Juventus Next Gen torna nel Girone B.

Ecco di seguito la suddivisione ufficiale:

GIRONE A

AlbinoLeffe

Alcione Milano

Arzignano Valchiampo

Cittadella

Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio

Inter U23

L.R. Vicenza

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto

Pergolettese

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Union Brescia

Virtus Verona

GIRONE B

Arezzo

Ascoli

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia Montecelio

Juventus Next Gen

Livorno

Perugia

Pianese

Pineto

Pontedera

Ravenna

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

GIRONE C

Atalanta U23

Audace Cerignola

AZ Picerno

Benevento

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Giugliano

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana

Siracusa

Sorrento

Team Altamura

Trapani

Calendario Serie C 2025/2026

Inizio campionato: domenica 24 agosto 2025

Sosta natalizia: domenica 28 dicembre 2025

Turni infrasettimanali: mercoledì 24 settembre 2025 mercoledì 11 febbraio 2026 mercoledì 04 marzo 2026

Ultima giornata di campionato: domenica 26 aprile 2026

Coppa Italia Serie C 2025/2026

Primo turno eliminatorio: domenica 17 agosto 2025

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 29 ottobre 2025

Ottavi di finale: mercoledì 26 novembre 2025

Quarti di finale: mercoledì 10 dicembre 2025

Semifinali: Andata: mercoledì 14 gennaio 2026 Ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026

Finale: Andata: mercoledì 18 marzo 2026 Ritorno: mercoledì 01 aprile 2026



Una stagione ricca di sfide si preannuncia all’orizzonte, con nuove rivalità, squadre storiche e ambiziosi progetti giovanili pronti a contendersi la promozione in Serie B.