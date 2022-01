Serie B, risultati recuperi 19° giornata 30-01-2022:

Si sono disputati i recuperi dell’ultima giornata d’andata del torneo cadetto e a spiccare è certamente la prima vittoria interna in stagione del Vicenza ai danni dell’Alessandria. Poco utili, invece, i pareggi rimediati dalle compagini calabresi nelle trasferte di Cittadella e Parma, i quali, a loro volta, non possono certo rimanerne soddisfatti.

Cittadella-Cosenza 1-1: anche questo pareggio, firmato Caso e Okwonkwo, può essere definito un brodino. Il Cittadella rimane fuori dalla prime otto, a -1 da esse, mentre il Cosenza rimane ancora quartultimo e vede il suo vantaggio sul Vicenza ridursi di due lunghezze.

Parma-Crotone 1-1: Marras nega agli emiliani, per primi in vantaggio con Vazquez, i tre punti e la vittoria, ma il pareggio è un brodino: i calabresi rimangono sempre terzultimi e a -4 dal Cosenza, ancora lontani da una difficile salvezza, e il Parma resta ancora impigliato nella parte centrale della classifica, ma rivolta verso il basso, a soli 4 punti dai playout.

Vicenza-Alessandria 2-1: l’eroe di giornata è Diaw, che con un gol per tempo regala ai biancorossi la prima gioia casalinga, alla buon’ora, e pare rimetterli in carreggiata anche se i playoff sono ancora distanti di ben nove punti. I piemontesi, in gol inutilmente con Chiarello, mancano la risalita verso posizioni più tranquille.

