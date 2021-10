Serie B, risultati 8° giornata 16-10-2021: il Brescia perde il secondo posto, niente di fatto tra Cosenza e Frosinone

Cosenza-Frosinone 1-1: pareggio tra calabresi e laziali, buono per i primi e amaro per i secondi, che non si fanno male e proseguono il loro cammino a metà classifica con 11 punti ciascuno. Il Cosenza passa per primo in vantaggio con un penalty di Gori, concesso per un fallo di Maiello su Caso, e il Frosinone, dopo alcune occasioni sprecate, pareggia a venti minuti dal termine con Novakovich, che sfrutta un errore di Vigorito e segna a porta quasi vuota. Il match procede senza altri grossi sussulti fino al triplice fischio.

Perugia-Brescia 1-0: le rondinelle vengono fermate per la seconda volta consecutiva, la prima in trasferta e perdono il 2° posto a beneficio, almeno fino a domani, della coppia formata da Cremonese e Lecce, con i lombardi che, però, devono ancora sostenere l’impegno contro il Benevento e potrebbero conquistare la seconda piazza in solitaria. Nonostante la grande qualità e il buon numero di attaccanti, il Brescia fa pochissimo e resta intrappolata nelle maglie del Perugia, che vincee grazie ad un rigore trasformato a metà primo tempo da De Luca e assegnato per un fallo di mano di Bisoli. Grazie a questo successo gli umbri fanno un bel salto in graduatoria salendo al 6° posto con 13 punti, uno in meno degli avversari sconfitti oggi.

Migliori Bookmakers AAMS