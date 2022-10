Serie B, risultati 8° giornata 08-10-2022: Bari in testa da solo, Brescia e Parma rallentano. Altro tonfo per il Palermo, Modena ok in estremis

Ascoli-Modena 1-2: Falcinelli e Diaw ribaltano la rete ascolana di Dionisi e permettono agli ospiti di raggiungere quota 9 punti ed agganciare proprio i bianconeri al 12° posto.

Brescia-Cittadella 1-1: Ayé ed Antonucci segnano i gol che decidono l’incontro. I lombardi lasciano la vetta al Bari, il Cittadella resta nel limbo con 9 punti.

Pisa-Parma 0-0: gli emiliani ci provano di continuo, ma il risultato non si sblocca e devono accontentarsi un pareggio grazie al quale restano nei piani alti. Il Pisa, invece, rimane terzultimo.

Ternana-Palermo 3-0: vittoria indiscutibile, e ancor più netta di quanto dica il risultato, per gli umbri ai danni di un avversario sempre più in crisi e che regge solo un tempo prima di essere travolto. Nella ripresa i padroni di casa, già dominanti, danno spettacolo con le reti di gran pregio di Partipilo e Palumbo e chiudono i conti con Moro. La Ternana sale al 2° posto con 16 punti raggiungendo il Brescia, mentre il Palermo rimane quartultimo.

Venezia-Bari 1-2: i pugliesi vincono al “Penzo” e vanno in vetta da soli in attesa di sapere cosa farà la reggina. Antenucci segna ad inizio ripresa, Ceccaroni pareggia e, infine, Cheddira trasforma il rigore decisivo. Per il Venezia la situazione è sempre più complicata, vista la posizione precaria a ridosso della zona playout.