Serie B, risultati 6° giornata 23/24-09-2023: le prime rallentano tutte e gode solo il Como, Spezia ultima con la Feralpisalò. Pareggi spettacolari a Cremona e a Bari

Brescia-Venezia 0-0: i lagunari mancano la chance di tornare in testa per qualche ora non essendo riusciti ad espugnare il “Rigamonti” dopo una partita equilibrata.

Cremonese-Ascoli 2-2: la gara più spettacolare del pomeriggio vede i lombardi andare due volte in avanti grazie alla doppietta di Coda e gli ascolani rimontare ogni volta con Manzari e Pablo Rodriguez. La Cremonese va a 7 punti ed è 11°, mentre l’Ascoli sale a 4 rimanendo 15°.

Feralpisalò-Pisa 0-1: i nerazzurri toscani tornano al successo dopo tre partite grazie all’acuto di Canestrelli a metà ripresa. Il Pisa sale a 7 punti e si porta a metà classifica, mentre i lombardi rimangono in fondo con un solo punto.

Modena-Lecco 0-0: mentre i lombardi possono dirsi soddisfatti per il primo punto stagionale, gli emiliani si rammaricano per non essere riusciti ad agganciare il Parma in vetta.

Ternana-Sudtirol 1-1: gli altoatesini, sotto dal 23° a causa del gol di Casasola, riescono a rimettere in sesto il risultato in pieno recupero grazie ad un rigore di Casiraghi, capocannoniere del torneo con 6 marcature. Gli umbri ottengono il loro secondo punto e ora sono terzultimi da soli, mentre il Sudtirol è 5° con 9 punti.

Spezia-Reggiana 1-2 (h. 16:15): primo successo stagionale per gli emiliani contro i liguri, non ancora ambientatisi alla B dopo la retrocessione. La sfida si apre nella ripresa e vede gli ospiti prevalere grazie alla doppietta di Gondo, cui i liguri riecono ad opporre solo la rete del giovane Francesco Pio Esposito a tempo scaduto. La Reggiana ora ha 6 punti ed è 14°, mentre lo Spezia resta ultimo con 1 solo punto insieme a Lecco e Feralpisalò.

Bari-Catanzaro 2-2: termina con un giusto pareggio una bella partita tra pugliesi e calabresi, con questi ultimi bravi a ribaltare già a fine primo tempo, con Sounas e Verna, il vantaggio locale firmato da Koutsoupias poco prima della mezz’ora. Prima dell’ora del gioco, infine, il greco realizza la sua personale doppietta e pareggia il conto. Il Bari ottiene il quinto pareggio di fila, mentre il Catanzaro riscatta parzialmente lo scivolone di sette giorni fa e sale a 11 punti raggiungendo il Modena al 3° posto.

Cittadella-Como 0-3: Ioannou gela subito il “Tombolato” e Cutrone chiude rapidamente il conto con un gol per tempo. I lombardi fanno un bel salto in classifica piazzandosi al 4° posto in compagnia del Palermo a quota 10 punti scavalcando proprio il Cittadella, ora 10° e fermo a 8 punti, e altre tre squadre.

Parma-Sampdoria 1-1: Pedrola segna presto e per larghi tratti il suo gol resiste agli assalti parmensi, concretizzatisi, infine, a sette minuti dal termine grazie a Circati. Mentre i doriani vanno a 3 punti e si ritrovano terzultimi da soli, i ducali restano primi con 14 e possono dolersi per il mancato allungo.