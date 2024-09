Serie B, risultati 4° giornata 31-08/01-09-2024: Cremonese senza freni, Spezia all’ultimo istante. Bari sprecone con l’uomo in più, prima gioia per il Catanzaro

Sampdoria-Bari 0-0: anche stasera i pugliesi hanno l’opportunità di giocare con l’uomo in più (espulso Vulikic dopo nemmeno un quarto d’ora per un brutto fallo), ma la buttano via nuovamente sprecando di tutto sotto porta, compreso un rigore parato da Vismara ai danni di Lasagna. I liguri, ora in mano a Sottil dopo l’esonero di Pirlo, tengono duro, sfiorano a loro volta la rete, ma il pareggio è oro colato. Molto meno, naturalmente, per il Bari.

Modena-Cittadella 0-1: un gol immediato di Ravasio basta ai veneti per espugnare il “Braglia” e fare così un bel salto in classifica andando a 7 punti. Gli emiliani restano invece a 4.

Pisa-Reggiana 2-1: i nerazzurri infliggono la prima sconfitta stagionale ai granata andando a segno con Tramoni e Bonfanti, mentre Sersanti sigla la rete per gli ospiti. Il Pisa va in vetta con 8 punti scavalcando proprio la Reggiana, rimasta a 7.

Sassuolo-Cremonese 1-4: quando Moro su rigore ripristina la parità rispondendo al repentino vantaggio lombardo firmato da Nasti, nulla fa presagire il tracollo neroverde e invece Collocolo e Johnsen sul finire del primo tempo e Sernicola a fine secondo parziale fanno capire quanto questo campionato sia difficile per tutti. La Cremonese sale a 6 punti, mentre il Sassuolo resta a 5.

Sudtirol-Brescia 1-2: Adorni e Corrado sorprendono a domicilio gli altoatesini, cui non basta il rigore trasformato da Odogwu. Le due compagini sono ora appaiate all’8° posto a quota 6 punti.

Catanzaro-Carrarese 3-1: Biasci, Iemmello e Pontisso regalano ai calabresi il primo successo in campionato che li proietta a quota 5 punti, mentre ai toscani, rimasti a 3, non basta la rete di Bouah.

Frosinone-Juve Stabia 0-0: i campani e i laziali non si fanno male e vanno rispettivamente a quota 8 e 3 punti, con i primi che si riprendono la vetta e i secondi ancora a secco di vittorie dopo quattro partite.

Mantova-Salernitana 1-0: a inizio ripresa Galuppini sorprende i campani, che restano fermi a 6 punti, e i lombardi salgono a 7.

Palermo-Cosenza 1-1: Fumagalli porta in vantaggio i calabresi a fine primo tempo, ma Di Mariano ripristina la parità nei minuti finali della ripresa. Il punto ottenuto va bene al Palermo, che sale a 4 punti, e meno al Cosenza, che deve azzerare al più presto la penalizzazione di quattro punti ricevuta per inadempienze finanziarie.

Spezia-Cesena 2-1: anche i liguri raggiungono la vetta con 8 punti grazie al successo in extremis e in rimonta ai danni dei romagnoli, in gol per primi con Berti, ma ribaltati da Soleri a sei minuti dal 90° e da Bertola nel nono minuto di recupero.

