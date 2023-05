Serie B, risultati 38° giornata 19-05-2023: Reggina ai playoff all’ultimo secondo, retrocede anche il Perugia, Brescia e Cosenza ai playout

Ecco gli ultimi verdetti: Il Perugia retrocede in Serie C direttamente, mentre il Brescia dovrà guadagnarsi la permanenza attraverso i playout contro il Cosenza. Per quanto riguarda i playoff, sono Reggina e Venezia a staccare gli ultimi due biglietti e dovranno affrontare rispettivamente Sudtirol e Cagliari, in gara unica ed in trasferta, per accedere alle semifinali ove ad attendere ci sono Bari e Parma.

Cittadella-Como 0-0: contro i tranquilli lombardi i veneti conquistano il punto che vale la salvezza ponendo fine ad una tribolata stagione.

Cosenza-Cagliari 0-1: Lapadula chiude l’annata da capocannoniere firmando la 21° rete stagionale e costringe i calabresi al playout contro il Brescia.

Genoa-Bari 4-3: la festa dei liguri non viene rovinata dai galletti, già qualificati ai playoff da tempo (affronteranno in semifinale la vincente di Sudtirol–Reggina). i padroni vanno tre volte avanti con Sabelli, Gudmundsson ed Ekuban, ogni volta il Bari reagisce e risponde con Esposito, Benedetti e Cheddira, ma in pieno recupero capitan Criscito saluta il “Ferraris” ed il calcio giocato con il rigore del definitivo 4-3.

Modena-Sudtirol 2-1: gli emiliani salutano il proprio pubblico con una bella vittoria ottenuta grazie a Bonfanti e Magnino, mentre gli altoatesini, forse già distratti dai playoff in cui affronteranno la Reggina, riescono solo ad accorciare con Tait.

Palermo-Brescia 2-2: i centri di Rodriguez e Ayé rimontano quelli di Brunori e Tutino e danno ai lombardi il punto necessario per spedire il Perugia in C ed arrivare ai playout, ove troveranno il Cosenza.

Parma-Venezia 2-1: sotto di un gol per mano di Vazquez (rigore), i veneti pareggiano con Pohjanpalo prima di cedere nei minuti finali ad opera di Camara. Malgrado la sconfitta, il Venezia accede comunque ai playoff ai danni del Palermo: a parità di punteggio, 49 a 49, sono i lagunari ad avere la meglio grazie agli scontri diretti favorevoli.

Perugia-Benevento 3-2: gli umbri vincono contro i sanniti già condannati, ma il contemporaneo pareggio del Brescia a Palermo li condanna alla retrocessione. Inutili, dunque, i gol di Lisi, Di Carmine e Kouan, che non salvano i padroni di casa. Il Benevento, in vantaggio con Farias, riesce a portare il match sul 2-2 prima di capitolare durante il recupero.

Pisa-SPAL 1-2: la balorda annata degli estensi si chiude con una clamorosa vittoria ai danni dei toscani, che restano fuori dai playoff. La rete di Tramoni, giunta a metà ripresa, dimezza solo il doppio svantaggio dovuto ai gol di Celia e Moncini (rigore).

Reggina-Ascoli 1-0: i calabresi cercano il gol per tutta la partita trovandolo nel quarto minuto di recupero con Canotto e ottenendo, così, il biglietto per i playoff. I marchigiani, invece, ne restano fuori.

Ternana-Frosinone 2-3: senza alcuna necessità di far punti, umbri e laziali chiudono in bellezza la stagione con una gara ricca di gol. Favilli e Partipilo ribaltano l’iniziale gol di svantaggio siglato da Garritano, ma nel finale gli ospiti fanno altrettanto con Lucioni e Koné.