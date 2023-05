Serie B, risultati 37° giornata 13-05-2023: il torneo va al Frosinone, Spal e Benevento tornano in C; Perugia quasi declassato. Ancora 90 minuti per playoff e playout

Ascoli-Cosenza 1-1: subito avanti con D’Orazio, i calabresi vengono raggiunti a fine primo tempo da Buchel. Il risultato non cambia più e ora i calabresi avranno bisogno di due imprese per la salvezza diretta, una vittoria sostanziosa contro il Cagliari e una sconfitta abbondante del Cittadella contro il Como. I marchigiani, invece, possono ancora sperare nei playoff, ma dovranno battere la Reggina e sperare nei capitomboli di Pisa, Venezia e Palermo.

Bari-Reggina 1-0: Folorunsho decide il match a fine primo tempo e blinda il 3° posto, che consentirà ai pugliesi di iniziare i playoff direttamente dalle semifinali, mentre ai calabresi non resta altro che vincere la prossima settimana contro l’Ascoli, uno scontro diretto tra due squadre a 47 punti, e sperare negli stop di Palermo e Venezia.

Benevento-Modena 2-1: Ciano e Foulon ribaltano Diaw, ma la vittoria non basta ai sanniti, che tornano in Serie C dopo sette anni di altalena tra A e B. Per quanto riguarda gli emiliani, invece, la corsa ai playoff termina oggi.

Brescia-Pisa 1-1: Masucci nel finale riacciuffa Bisoli e mantiene i toscani in lotta per i playoff, che potranno essere agguantati solo in caso di vittoria contro la Spal e contemporanee mancate vittorie di Venezia e Palermo. Per il Brescia la salvezza dista un solo punto, quello che dovrà ottenere nel match contro il Palermo; in caso di sconfitta e di vittoria del Perugia, invece, sarebbero proprio i lombardi a lasciare la Serie B.

Cagliari-Palermo 2-1: Deiola e Lapadula ribaltano il vantaggio palermitano firmato da Segre e permettono ai sardi di lottare ancora per un miglior posizionamento nei playoff. I siciliani, invece, dovranno faticare ancora contro il Brescia per qualificarsi. Con una vittoria è sicuro almeno l’8° posto.

Como-Ternana 3-1: il vantaggio umbro siglato su rigore da Favilli viene reso vano da Vignali, Da Cunha e Chajia. Il Como è ormai tranquillo con anche remote speranze playoff, mentre alla Ternana serve ancora un punto per salvarsi, sebbene la differenza reti con il Cosenza (a -3 e pari nello scontro diretto) sia nettamente a suo favore.

Frosinone-Genoa 3-2 (ore 16:15): le due dominatrici del campionato festeggiano la promozione da poco conseguita fronteggiandosi in una sfida valevole per la vittoria del campionato, simbolica, ma che regala comunque un trofeo. Il Genoa passa in vantaggio con Badelj, ma il Frosinone non vuol perdere l’ultima sfida casalinga e rimonta grazie a Mazzitelli e Boloca chiudendo, infine, i giochi con Borrelli. I liguri riescono a dimezzare con Gudmundsson, ma siamo oltre il 90° e il match termina qui. Il Frosinone vince anche il campionato.

SPAL-Parma 0-1: Vazquez segna ad un quarto d’ora dal termine e condanna gli estensi alla retrocessione, mentre i ducali si giocheranno il 4° posto con Cagliari e Sudtirol.

Sudtirol-Cittadella 1-1: Odogwu risponde ad Antenucci e gli altoatesini possono continuare a provare a chiudere quarti, mentre i veneti sono ad un punto dalla salvezza.

Venezia-Perugia 3-2: Pierini, Carboni ed Ellertsson travolgono gli avversari, che si svegliano tardi mettendo comunque a segno due reti con Luperini e Casasola (rigore). Ai lagunari dovrebbe bastare un punto per i playoff, mentre agli umbri non basterà vincere contro il già condannato Benevento, ma servirà anche la sconfitta del Brescia a Palermo.