Serie B, risultati 36° giornata 06-05-2023: il Genoa torna in A, Benevento quasi retrocesso. E’ lotta per gli ultimi posti nei playoff

Cittadella-Benevento 3-1: subito avanti con Pettinari, i sanniti vengono raggiunti da Vita e nel finale subiscono le reti di Maistrello e Carriero. Se i veneti, andando a 41 punti, si tengono fuori dai guai, almeno per ora, per il Benevento la retrocessione è quasi matematica e sarà già ufficiale domani in caso di vittoria o pareggio del Brescia a Parma.

Cosenza-Venezia 1-1: D’Urso rimedia in pieno recupero al vantaggio veneziano siglato da Pohjanpalo. I calabresi tornano in zona playout, mentre i veneti vanno all’8° posto in coabitazione con il Pisa.

Genoa-Ascoli 2-1: i liguri vincono di misura e tornano in massima serie dopo un solo anno di purgatorio. Bani apre le marcature e Badelj raddoppia nella ripresa. Coda sbaglia il rigore del 3-0 e poco dopo va in gol l’ascolano Marsura, ma il risultato non è in discussione. L’Ascoli resta 8° insieme a Venezia e Pisa.

Modena-Bari 1-1: i pugliesi abbandonano la corsa alla A diretta impattando in Emilia. Ricci firma il vantaggio degli ospiti e nel finale Diaw pareggia su rigore. Il Bari è sempre 3°, con 5 punti di vantaggio sulla 4°, mentre il Modena esce dalla zona playoff.

Palermo-Spal 2-1: in sei minuti, tra 29° e 35°, Brunori provoca l’autorete di Meccariello e poi raddoppia mettendo in ghiaccio una partita importantissima in chiave playoff; la Spal reagisce, accorcia a metà ripresa con Varnier, ma non completa la rimonta ed ora si ritrova al penultimo posto rischiando seriamente la retrocessione.

Pisa-Frosinone 1-3: i laziali, già promossi, non fanno sconti e vincono in rimonta in Toscana grazie a Rus (autogol), Borrelli e Caso, che vanificano il vantaggio pisano firmato da Gliozzi.

Reggina-Como 2-1: una doppietta di Strelec abbatte i lombardi, vanamente in gol nel finale con Cutrone. I calabresi, penalizzati di ulteriori 4 punti in settimana, vanno a 45 punti restando ancora in contatto con le prime 8, mentre il Como si trova con un rassicurante +4 sulla zona playout.

Ternana-Sudtirol 0-1: con il gol di Curto gli altoatesini consolidano il proprio 4° posto, mentre gli umbri si trovano nella stessa situazione del Como.