Serie B, risultati 35° giornata 30-04-2023: il Cagliari vince a fatica, pareggio dannoso per SPAL e Perugia

Cagliari-Ternana 2-1: dopo il botta e risposta tra Deiola e Partipilo, che fissano il risultato sull’1-1 già dopo un quarto d’ora, i sardi soffrono, ma portano a casa tre punti d’oro grazie alla rete di Zappa a dieci minuti dal termine. Il Cagliari va a 51 punti e aggancia il Parma al 5° posto mettendo nel mirino il Sudtirol a -2, ma le due hanno una gara in meno e la disputeranno domani rispettivamente contro Benevento e Genoa. La Ternana, che non ha demeritato, non aggancia nemmeno oggi la zona playoff, momentaneamente distante solo tre punti, ma non deve abbassare la guardia poiché, in caso di vittoria del Cittadella a Bari, sempre tre diverrebbero i punti di vantaggio sulla zona playout, pochissimo malgrado manchino appena tre giornate.

SPAL-Perugia 1-1: estensi e umbri si fanno male, malissimo, impattando ed ottenendo un punto inutile. Il Perugia parte meglio e passa in vantaggio molto presto grazie a Casasola, ma non chiude la partita e viene raggiunto poco dopo l’ora di gioco da un penalty trasformato da Moncini. Gli ospiti devono poi ringraziare il VAR per aver ravvisato il fallo di mano di Maistro prima della conclusione a rete che aveva portato gli spallini al vantaggio nei minuti finali. Come detto, è un pareggio inutile e dannoso: la SPAL, mancando la vittoria, non riesce a sorpassare né l’avversario odierno né il Brescia, che viene soltanto raggiunto a quota 35 punti, mentre il Perugia, ora a 36, non aggancia il Cosenza a quota 38 mancando la chance di uscire dalle sabbie mobili anche solo per poche ore.