Serie B, risultati 35° giornata 18-04-2022: Cremonese nuovamente in testa, cade a sorpresa il Lecce. Pordenone ufficialmente retrocesso in C

Cremonese-Cosenza 3-1: i lombardi, pur soffrendo all’inizio, piegano i calabresi con tre reti giunte nei primi quarantacinque minuti e risalgono in vetta approfittando della sconfitta del Lecce a Reggio Calabria. La doppietta dello scatenato Gaetano e l’autorete di Vaisanen ribaltano l’iniziale svantaggio causato dal fulmineo gol di Larrivey. Il Cosenza è ancora quartultimo con 28 punti, a +3 sul Vicenza, e l’Alessandria potrebbe approfittarne per allungare.

Pordenone-Benvento 1-4: da oggi i friulani sono matematematicamente retrocessi in terza serie, non essendo più colmabile il ritardo di 11 punti dalla zona playout. I sanniti, dal canto loro, dimenticano il tonfo di Cosenza e si riscattano con un successo nettissimo, che permette loro di tornare, anche se solo per un paio di ore, al 3° posto in compagnia del Monza e a -3 dalla vetta. A decidere la partita, mai in discussione, sono le doppiette di Moncini e Farias, mentre la rete di Gavazzi serve solo per le statistiche.

Reggina-Lecce 1-0: Folorunsho segna a fine primo tempo una rete di grande importanza per la zona playoff e per la promozione diretta, ma non per lei: la squadra di Stellone, infatti, è a -7 dall’8° posto e un eventuale successo del Frosinone significherebbe la fine del campionato dal punto di vista amaranto. Il Lecce, come accennato, resta a 65 punti e scende al 2° posto rischiando anche di perderlo in favore del Monza, qualora i brianzoli battano stasera il Brescia.

Vicenza-Perugia 1-2: successo preziosissimo in chiave playoff per gli umbri, bravi a rimontare lo svantaggio immediato causato dalla rete di Dalmonte con le reti di Curado e di Segre. Mentre il Vicenza non riesce ad agganciare il Cosenza e resta terzultimo da solo con 25 punti e ancora a rischio retrocessione immediata, il Perugia sale momentaneamente al 9° posto con 52 punti e aspetta buone notizie da Terni, dove gli eterni rivali rossoverdi potrebbero, ironicamente, fargli un enorme favore fermando il Frosinone.