Serie B, risultati 34° giornata 23-04-2023: il Bari continua a sperare nella A diretta, Venezia travolgente a Terni

Pisa-Bari 1-2: lo scontro diretto sembra mettersi bene per i pugliesi quando Nagy viene espulso per quello che si chiamava fallo da ultimo uomo dopo soli 13 minuti, ma poco dopo Torregrossa viene messo giù in area da Mazzotta e ottiene un rigore che poi trasforma perfettamente. Nel finale di primo tempo il Bari riesce a pareggiare con Esposito e da lì in poi assedia l’area nerazzurra alla ricerca della rete risolutiva e la trova al 90° grazie ad un altro rigore, assegnato per un fallo di mano di Caracciolo e trasformato da Antenucci. Il Bari rafforza il suo 3° posto e va a 60 punti restando a -6 dal Genoa, continuando a sperare in una difficile rimonta; il Pisa, invece, resta 7° a 64 punti in compagnia della Reggina.

Ternana-Venezia 1-4: ai veneti basta un tempo, il primo, per vincere una sfida fondamentale in chiave salvezza. Complici i disastri difensivi degli umbri, il Venezia è già sul 3-0 quando arriva l’intervallo grazie alle reti di Carboni, Pohjanpalo ed Ellertson. Nella ripresa Pohjanpalo sbaglia il rigore del 4-0, che arriva comunque grazie al nuovo entrato Cheryshev. E la Ternana? è tutta nel gol della bandiera di Capanni. Con questi 3 punti gli ospiti salgono a 42 punti e hanno ora 5 punti di vantaggio sulla zona playout e 7 su quella che vale la retocessione diretta. La Ternana, invece, resta a 43 punti.