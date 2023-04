Serie B, risultati 34° giornata 22-04-2023: Frosinone e Genoa preparano la festa, pareggi inutili per SPAL e Perugia

Cittadella-Genoa 0-1: ridotti in dieci dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Giraudo, i veneti resistono agli attacchi dei liguri per quasi mezz’ora prima di essere trafitti dal solito Gudmundsson, il cui gol è sufficiente a consegnare la vittoria agli ospiti. Il Genoa sale a 67 punti e consolida il 2° posto mettendo, inoltre, nel mirino anche la vetta visto il pareggio del Frosinone e i soli due punti di distacco tra le due. La A è comunque più vicina e se il Bari domani non vincerà, potrà partire il countdown.

Como-Ascoli 1-1: non troppo lontani, ma neanche vicine, dai due tronconi della classifica, lombardi e marchigiani danno vita ad una bella partita decisa dai tiri dal dischetto: Dionisi sblocca il risultato con il suo tiro a metà ripresa e Cerri si fa parare il rigore del possibile pareggio dal portiere bianconero per poi trasformarne un altro nel primo minuto di recupero. Como ed Ascoli sono ora a metà classifica con rispettivamente 42 e 43 punti.

Frosinone-Sudtirol 0-0: i laziali provano e riprovano, ma inutilmente, per tutta la partita; alla fine è un pareggio che può andar bene ad entrambe le squadre, le quali guadagnano un buon punto: il Frosinone è momentaneamente a +11 sul Bari 3° e iniziano a preparare la festa, mentre il Sudtirol si conferma 4° con 53.

Modena-SPAL 0-0: il punto ottenuto da entrambe le squadre nel derby può dirsi soddisfacente solo per i modenesi, sebbene la mancata vittoria impedisca loro di agganciare la Reggina all’8° posto, mentre i ferraresi, scavalcati dal Brescia, sono ora penultimi con 34 punti.

Parma-Cagliari 2-1: avanti alla mezz’ora del primo tempo con Lapadula, i sardi vengono ribaltati da Vazquez (rigore) e Man nella ripresa. Ininfluente il penalty sbagliato malamente da Mihaila nel recupero. Il Parma va a 51 punti e soffia proprio al Cagliari il 5° posto.

Perugia-Cosenza 0-0: il punto può andar bene ai calabresi, che con 38 punti si tengono ancora fuori dalla zona playout, ma non agli umbri, che vengono raggiunti dal Brescia al 17° posto.