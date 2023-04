Serie B, risultati 33° giornata 15-04-2023: Genoa e Frosinone sempre più vicini alla A, in coda esulta solo il Venezia. Rallentano Sudtirol, Bari e Reggina

Ascoli-Sudtirol 1-0: gli altoatesini cadono ancora nel finale di partita, stavolta ad opera di Gondo (rigore) e non riescono ad accorciare sul Bari.

Bari-Como 2-2: i pugliesi recuperano con Cheddira e Di Cesare le due reti di svantaggio firmate da Ioannou e Cutrone. La mancata vittoria fa sì che per il Bari si allontani la possibilità di salire direttamente in massima serie, mentre il Como continua a stazionare nel limbo con 41 punti.

Benevento-Reggina 1-1: Pierozzi porta in vantaggio la squadra dello Stetto, ma il raddoppio non arriva e Ciano pareggia nei minuti finali. Il Benevento del nuovo allenatore Andrea Agostinelli è sempre ultimo con 30 punti, ma nessuna delle squadre sopra ha vinto e ci sono ancora speranze di salvezza, mentre la Reggina non sfrutta il passo falso del Sudtirol e accorcia di un solo punto anziché tre.

Cagliari-Frosinone 0-0: la capolista non sfonda in Sardegna e dovrà leggermente modificare i suoi piani per la promozione: vincendo oggi, la A sarebbe stata raggiunta già sabato prossimo con una vittoria contro il Sudtirol ed indipendentemente dal risultato del Bari a Pisa, mentre ora sarà necessaria anche la mancata vittoria dei pugliesi.

Cosenza-Cittadella 1-1: Antonucci risponde a D’Urso e la sfida non cambia più nel risultato. Calabresi e veneti restano appaiati a 37 punti, in piena zona playout.

Genoa-Perugia 2-0: Frendrup e Dragusin regolano gli umbri e, grazie al pareggio interno del Bari, i liguri si ritrovano al 2° posto con 63 punti e con sei lunghezze di vantaggio sui pugliesi. La A diretta sembra sempre più vicina, mentre il Perugia resta a 34 ed è pericolosamente vicino alla zona che vale la retrocessione diretta.

Spal-Brescia 2-2: termina con un inutile pareggio la sfida tra estensi e lombardi; due volte avanti grazie alla doppietta di Maistro, i padroni di casa vengono raggiunti altrettante volte da Ayé e Olzer. Spal e Brescia restano rispettivamente 18° e 19° con 33 e 32 punti restando ancora aggrappati alla B solo per le mancate vittorie di Cosenza e Perugia.

Venezia-Palermo 3-2: vittoria fondamentale per i lagunari in chiave playoff, grazie alla quale salgono a 39 punti e restano fuori dalle sabbie mobili. Sono decisivi i gol di Johnsen, Pohjanpalo (rigore) e Tessmann, che ribaltano l’iniziale vantaggio palermitano di Brunori. Inutile il penalty trasformato nel finale da Tutino. Il Palermo viene agganciato dal Modena al 10° posto e rischia di allontanarsi dai playoff.