Serie B, risultati 31° giornata 01-04-2023: Bari 3° in classifica, Benevento penultimo e quasi rassegnato

Bari-Benevento 2-0: i sanniti tengono bene il campo per tutto il primo tempo smorzando le sortite offensive dei baresi, anche dopo l’espulsione di Acampora a sei minuti dal riposo, ma il primo guizzo dei padroni di casa nel secondo parziale porta in dote un rigore che Antenucci trasforma. Poco può fare il Benevento sotto di un gol e di un uomo, figurarsi quando viene buttato fuori anche Veseli a metà tempo. Al rosso segue il raddoppio di Folorunsho, dopo il quale la partita finisce di fatto, malgrado manchino venti minuti. Il Bari scavalca il Sudtirol ed è 3° con 53 punti, mentre il Benevento è penultimo insieme alla Spal a quota 29.

Perugia-Frosinone 1-1: Casasola sorprende i laziali poco dopo il quarto d’ora della ripresa, ma Mulattieri rimedia quindici minuti più tardi. A nessuna delle due contendenti riesce, infine, di trovare il guizzo per una vittoria che sarebbe stata importantissima, per gli umbri, rimasti in piena zona playout con 34 punti, e per gli ospiti, che pur con un +10 molto rassicurante sul Bari 3° classificato, vedono ora il Genoa, adesso a -4, avvicinarsi alla vetta. Continua, dunque, la mini-crisi del Frosinone, alla terza partita senza vittorie; sicuramente è un momento di stanchezza, ma i margini di errore sono ormai pochi; lo stesso dicasi per il Perugia, che deve tornare a vincere per lasciare la zona rossa ed evitare di essere risucchiato ancor più in basso.