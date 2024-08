Serie B, risultati 3° giornata 27/28-08-2024: il Bari e il Modena si salvano nel recupero, Palermo corsaro a Cremona. Primo successo della Carrarese in B

Bari-Sassuolo 1-1: Al minuto 93 Lasagna pareggiava i conti quando sembrava profilarsi un’altra serataccia per i pugliesi, che rischiavano di ritrovarsi ancora a 0 punti e nuovamente sconfitti da un discreto Sassuolo, andato in vantaggio nel primo tempo con Thorstvedt ma in dieci per tutta la ripresa per l’espulsione di Lovato e comunque capace di reggere alle frettolose sfuriate altrui grazie anche all’aiuto del VAR, che ha annullato due reti alla squadra di Moreno Longo. Il Sassuolo va a 5 punti, mentre il Bari ottiene il primo punto, ma deve ancora lavorare e molto.

Carrarese-Sudtirol 2-0: prima vittoria stagionale e in B per i toscani, che stendono gli altoatesini grazie alle reti di Schiavi (rigore) e Finotto e li costringono a lasciare il primo posto alla Reggiana.

Cittadella-Pisa 1-1: all’immediato gol pisano di Arena risponde Vita e le due squadre si spartiscono la borsa. I veneti vanno a 4 punti e i toscani a 5.

Cremonese-Palermo 0-1: Insigne decide a favore dei siciliani una sfida difficilissima, che in futuro potrebbe valere un posto playoff o addirittura un pass per la massima serie, e costringe i lombardi a riflettere sugli aggiustamenti da fare in sede di mercato nelle prossime ore. Le due squadre sono ora a braccetto con 3 punti ciascuna.

Frosinone-Modena 1-1: avanti grazie a Di Stefano, i laziali pregustano la prima vittoria stagionale per poi venire freddati al 93° da Defrel. Il Frosinone sale a 2 punti, il Modena va a 4.

Reggiana-Brescia 2-0: Maggio e Portanova proiettano gli emiliani in vetta con 7 punti e lasciano i lombardi a 3.

Salernitana-Sampdoria 3-2: dopo aver perso a Bolzano per 3-2 nel turno precedente, i campani vincono allo stesso modo contro i liguri e in contro-rimonta. Subito sotto a causa della rete di Simy, infatti, la Sampdoria ribalta il risultato in meno di venti minuti grazie a Tutino e all’ex Coda, ma nella ripresa Valencia e Braaf ribaltano ancora la situazione dando i tre punti ai padroni di casa, ora a 6 punti. Gli ospiti, invece, restano a 1 punto.

Cesena-Catanzaro 2-0: Kargbo e Adamo consegnano ai romagnoli tre punti buoni per dimenticare il derby perso pochi giorni or sono e proiettarli al 2° posto con 6 punti.

Cosenza-Spezia 0-0: reti inviolate e situazione invariata per liguri e calabresi, rispettivamente a quota 5 e 4 punti.

Juve Stabia-Mantova 1-0: basta un gol di Piscopo dopo un quarto d’ora a piegare i virgiliani e mandare i campani in vetta con 7 punti in compaagnia della Reggiana.

