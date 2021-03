Serie B, risultati 29° giornata 16-03-2021: l’Empoli prova la fuga, il Monza sale al secondo posto. Il Brescia prova a sognare

Brescia-Reggina 1-0: van de Looi fredda Nicolas ad inizio ripresa e regala ai lombardi un successo che li porta a -3 dai playoff, traguardo insperato fino a poche settimane fa, mentre i calabresi non fanno passi avanti pur mantenendosi a +8 dai bassifondi.

Chievo-Frosinone 0-0: i laziali avrebbero meritato di vincere per via delle cinque palle gol avute nel secondo tempo, ma la precisione ha fatto difetto e così la posta in palio dev’essere divisa. Il Chievo recupera una posizione sorpassando la Spal al settimo posto e il Frosinone va a -4 dai playoff.

Cittadella-Salernitana 0-0: una traversa e un punto ciascuno al termine di una sfida equilibrata; i veneti restano sesti, mentre i campani scendono al quarto posto subendo il sorpasso del Lecce.

Empoli-Pordenone 1-0: aiutati anche dalla a dir poco ingenua espulsione di Falasco dopo poco più di cinque minuti, i toscani dominano per 93 minuti tirando più di venti volte, solo quattro verso la porta, senza riuscire a far male a Perisan, ma a due minuti dal termine Chrzanowski devia un tiro di Matos battendo il suo portiere. L’Empoli va a 56 punti e ora è a +7 dal terzo posto, mentre il Pordenone resta nei bassifondi, ma con sei punti di vantaggio sulla zona playout.

Monza-Reggiana 2-0: pur senza disputare una gran partita, la squadra brianzola batte senza particolari problemi gli emiliani grazie a Carlos Augusto e Colpani e torna al secondo posto a -6 dall’Empoli capolista.

