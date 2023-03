Serie B, risultati 28° giornata 05-03-2023: Il Frosinone allunga ancora, il Bari è 2°. Sudtirol 3° in attesa del Genoa. In fondo trema il Benevento

Ascoli-Bari 0-1: un rigore trasformato da Cheddira a fine primo tempo è sufficiente affinché i pugliesi vincano e scavalchino momentaneamente il Genoa al 2° posto con 49 punti. L’Ascoli, invece, resta al 10° posto con 36 punti.

Brescia-Cagliari 1-1: entrambi gol arrivano dopo la metà del secondo tempo, prima quello su rigore di Lapadula e poi quello del definitivo pareggio ad opera di Bisoli. Il punto guadagnato serve però a poco: il Brescia resta sempre penultimo a 27 punti, mentre il Cagliari va a 39 ed è sempre in bilico tra playoff e limbo.

Como-Modena 1-0: Cerri va a rete ad inizio ripresa e grazie al suo gol i lombardi vincono e agganciano al 12° posto proprio i modenesi a quota 35 punti.

Frosinone-Venezia 3-0: Mulattieri apre e chiude i conti dopo un quarto d’ora e poi ad inizio ripresa, subito dopo il raddoppio firmato da Caso. Con questo successo i laziali sono, per ora, a +14 sul Genoa 3° classificato, mentre i lagunari, quasi mai in partita, restano 16°.

Spal-Cittadella 2-1: gli estensi vincono grazie a Fetfatzidis e Prati e, salendo a 28 punti, lasciano l’ultimo posto al Cosenza, impegnato domani sera a Genova. Inutile il rigore realizzato da Ambrosino, che non avvia la rimonta, e così i veneti restano 14° con 34 punti.

Sudtirol-Perugia 2-1: Mazzocchi e Curto, le cui reti sono intervallate dal momentaneo 1-1 su rigore di Casasola, permettono ai padroni di casa di agganciare momentaneamente il Genoa al 3° posto a quota 47 punti. Gli umbri, invece, restano 15°.

Ternana-Benevento 2-2: accade tutto nello spettacolare primo tempo, in cui i rossoverdi vanno due volte in vantaggio con Mantovani e Coulibaly e altrettante volte vengono raggiunti per mano di Acampora e Tello. Mentre la Ternana va a 36 punti restano sempre vicina alla zona playoff, distante sole due lunghezze, i campani vengono scavalcati dalla Spal e ora sono terzultimi con 27 punti.