Serie B, risultati 27° giornata 28-02-2023: il Cosenza vince il derby nel finale, il Pisa sorprende il Parma. Reti bianche a Palermo

Cosenza-Reggina 2-1: la partita, molto equilibrata e tattica, si sblocca nel finale di primo tempo grazie ad un secco ed improvviso destro da fuori di Gori, ex di turno. Nella ripresa si assiste ad un’occasione per parte, ma soprattutto alla clamorosa rimonta del Cosenza: al 90° e al 92°, prima in tuffo di testa e poi di prima intenzione, Nasti, entrato da appena venti minuti, ribalta la partita e, probabilmente, rilancia le ambizioni di salvezza dei suoi, almeno fino a domani penultimi con 26 punti e non più fanalino di coda. La Reggina, invece, manca l’aggancio al 3° posto.

Palermo-Ternana 0-0: l’avvicinamento alla sfida da parte degli umbri, tutt’altro che tranquillo tra contestazione dei tifosi, cambio della guardia in panchina (Lucarelli tornato al posto del dimissionario Andreazzoli) e buffonate verbali e non del patron Bandecchi, ha inevitabilmente influito sulla squadra rossoverde, che, soprattutto nella ripresa, ha rischiato più volte di capitolare salvandosi per il rotto della cuffia. Il Palermo si rammarica per non essere riuscito ad entrare in zona playoff, mentre la Ternana restà a metà classifica a +6, momentaneamente, sulla zona playout.

Parma-Pisa 0-1: un siluro da dentro l’area di Touré a meno di dieci minuti dalla fine del match consente ai nerazzurri toscani di espugnare il “Tardini” e di alire al 5° posto a -1 dalla Reggina 4° classificata. Il Parma, che pochi giorni fa aveva vinto allo “Stirpe” contro la corazzata Frosinone, ha vissuto una serata d’appannamento e incassa una sconfitta che potrebbe tirarla giù dalla zona playoff.