Serie B, risultati 27° giornata 01-03-2023: il Frosinone si riscatta, Bari a -1 dal 2° posto. La Spal adesso è ultima

Bari-Venezia 1-0: i pugliesi approfittano dello stop del Genoa e ora ne insidiano il 2° posto portandosi a -1. A decidere il match è un gol di Bellomo prima della metà del secondo tempo, gol che costringe i lagunari a rimanere al quintultimo posto ed in piena zona playout.

Benevento-Sudtirol 0-2: Belardinelli e Cissé abbattono i sanniti e gli altoatesini fanno un altro passo in avanti arrivando al 4° posto, a -3 dal Genoa, con la concreta possibilità di sognare qualcosa di importante. Ciò che sta facendo il Sudtirol era l’obiettivo del Benevento, che ha invece imboccato una strada pericolosissima e adesso è 7°.

Cagliari-Genoa 0-0: molto equilibrata, la sfida non si schioda dalla parità sino al termine e si conclude con un risultato insoddisfacente per entrambe: i sardi, troppo sterili in avanti, restano 7° con 37 punti e vedono allontanarsi ulteriormente i posti migliori sul treno dei playoff, mentre i liguri, ora a 47 punti e sempre secondi, rischiano di perdere la propria posizione a beneficio del lanciato Bari a -1.

Cittadella-Brescia 0-0: anche in questa partita il pareggio finale risulta inutile specialmente per i lombardi, penultimi con 26 punti insieme al Cosenza. I veneti, invece, sono un po’ su con 34 punti ed in una posizione all’apparenza più comoda, seppur i punti di vantaggio sulla zona playout siano solo 5; ma sono anche a -3 dall’8° posto occupato dal Parma e dal Palermo.

Modena-Ascoli 0-1: quello di Mendes ad un quarto d’ora dal termine è un gol pesante grazie al quale i bianconeri marchigiani scavalcano proprio i modenesi salendo a 36 punti e a -1 dall’8° posto. Il Modena resta a 35.

Perugia-Como 0-0: quanto detto per Cittadella-Brescia vale anche qui, si tratta di un risultato ben poco soddisfacente. Le due squadre restano rispettivamente 14° con 32 punti e 15° con 30, vicine alla zona playout, ma neanche troppo lontane da quella playoff.

Spal-Frosinone 0-2: i laziali riscattano la sconfitta contro il Parma battendo gli estensi, ora ultimi in classifica con 25 punti, e proseguono il loro cammino in vetta con un rassicurante vantaggio di 12 punti sulla terza classificata. Decidono il match i gol di Lucioni e Caso.