Serie B, risultati 26° giornata 02-03-2021: Salernitana e Lecce costrette al pari, Cittadella beffato all’ultimo secondo. L’Empoli torna al successo e rafforza il primato

Ascoli-Pisa 0-2: i toscani risolvono la pratica in poco più di mezz’ora con due reti siglate da Mastinu e Marconi e sfiorano più volte il tris. Troppo remissivi i marchigiani, anche se hanno le loro occasioni dimostrandosi troppo morbidi in attacco come in difesa. Il Pisa va a -2 dall’ottavo posto e si candida per un posto nei playoff, mentre l’Ascoli resta terzultimo a -4 dai playout.

Brescia-Cosenza 2-0: Bjarnason e Ayé decidono la partita nel secondo tempo e così i lombardi vincono un vero e proprio spareggio per uscire dalle sabbie mobili a cui condannano gli avversari.

Chievo-Pordenone 3-0: Ciciretti, Garritano e Obi stendono i friulani e i clivensi, approfittando delgli stop delle concorrenti, salgono al 5° posto; il Pordenone si allontana ancora dai playoff.

Cittadella-Pescara 0-1: i veneti perdono nuovamente punti contro una squadra di bassa classifica e stavolta atrocemente, infilzati da Odgaard al 92° dopo una partita ben giocata dagli abruzzesi, che provano a sperare nella salvezza, nonostante disti ancora quattro punti. Niente avvicinamento al secondo posto, invece, per il Cittadella.

Lecce-Entella 0-0: i salentini provano a colpire, ma sprecano tantissimo in avanti e Russo salva più volte i liguri. Il Lecce scende al 6° posto, l’Entella resta ultimo a -7 dai playout.

Reggina-Empoli 0-3: Olivieri, Mancuso e Matos rilanciano gli azzurri dopo un lunghissimo periodo di pareggi e ne rinsaldano il primo posto portando il vantaggio sulla terza classificata a 5 punti. I calabresi, invece, restano dodicesimi con 4 punti di margine sulla zona turbolenta.

Salernitana-Spal 0-0: al tramonto di un match equilibrato Di Tacchio spreca il rigore che, in caso di trasformazione, sarebbe valso ai campani l’aggancio al Venezia secondo in classifica; i granata restano dunque quarti e gli estensi, salvatisi in extremis, ottavi.

