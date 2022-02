Serie B, risultati 25° giornata 23-02-2022: il Lecce cade in casa e il Brescia ringrazia. Benevento show, spettacolare pareggio nel derby calabrese

Benevento-Como 5-0: nel giorno del ritorno di Lapadula, riappacificatosi con compagni, allenatore e società dopo i pesanti screzi delle ultime settimane, i sanniti travolgono i lariani con un risultato perentorio sel quale pesa, tuttavia, il fatto che gli ospiti abbiano dovuto giocare in dieci per l’espulsione di Solini dopo pochi minuti per due gialli ravvicinati. Forte e Insigne firmano una doppietta a testa, due su rigore e due su azione, e Acampora chiude il tabellino. Il Benevento è ora 4°, a -4 dalla vetta occupata dal Brescia, mentre il Como resta a metà classifica a 34.

Brescia-Ascoli 2-0: con un gol per tempo di Palacio i lombardi si guadagnano successo e ritorno in vetta con 47 punti. I marchigiani, invece, rimangono al 9° posto.

Crotone-Cosenza 3-3: bellissimo, ma del tutto inutile, pareggio quello nel derby calabrese, che gli ospiti conducono per ben due volte, prima andando sul 2-0 con Laura e Rigione e poi sul 3-2 con Liotti, ma Maric si veste da eroe e con una tripletta evita ai suoi la sconfitta. Il pari, come detto, è inutile: il Crotone rimane terzultimo con 15 punti e il Cosenza, che poteva allontanarsi forse definitivamente, è ancora quartultimo con 20.

Frosinone-Reggina 3-0: i laziali sfondano nella ripresa segnando con Charpentier, Ciano e Canotto, salgono a 41 punti e tornano in zona playoff. La Reggina si ferma dopo tre successi di fila e rimane a metà classifica.

Lecce-Cittadella 1-2: clamoroso, ma in fondo meritato, successo dei veneti al “Via Del Mare“, che vincono grazie ad un fulmineo gol di Antenucci, siglato dopo soli trenta secondi, e a quello giunto a metà ripresa di Tounkara. Tardivo il centro pugliese di Coda. Il Cittadella sale al 10° posto riavvicinandosi alla zona playoff, mentre il Lecce perde la vetta a beneficio del Brescia.

