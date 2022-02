Serie B, risultati 25° giornata 22-02-2022: Monza e Spal spumeggianti, Perugia sempre più in alto. Frenano Parma e Cremonese

Alessandria-Perugia 1-2: Olivieri e Falzerano stendono i volitivi piemontesi, a cui non basta Mantovani, e danno agli umbri, ora a 41 punti, il terzo posto in classifica. L’Alessandria rimane a 27 e rimane invischiato in zona playout.

Cremonese-Vicenza 0-0: sorprendente stop per i lombardi, fermati da un buon Vicenza che potrebbe anche espugnare lo “Zini” se Da Cruz non fallisse un rigore a fine primo tempo. Gli assalti dei grigiorossi nella ripresa non servono a nulla e così devono accontentarsi di un punto grazie al quale tornano momentaneamente in vetta insieme a Lecce e Pisa con 46 punti, anche se i salentini devono giocare domani. Il Vicenza, invece, resta penultimo con 14 punti.

Pisa-Parma 0-0: i ducali fermano a sorpresa i toscani, che con questo punto si ritrovano in una situazione analoga a quella della Cremonese. Il Parma sale a quota 29 e rimane 14°.

Pordenone-Monza 1-4: i brianzoli trionfano a Lignano Sabbiadoro grazie alla doppietta di Valoti, valore aggiunto ultimamente visti i quattro gol di fila, e alle realizzazioni di Colpani e Gytkjaer. Inutile la rete di Di Serio. Il Monza aggancia momentaneamente il Brescia al 2° posto con 44 punti e il Pordenone è sempre più ultimo con 12.

Spal-Ternana 5-1: spumeggianti come raramente capitato quest’anno, gli estensi infliggono una pesante sconfitta agli umbri e si rilanciano. Melchiorri e Mancosu indirizzano il match nella prima frazione e la doppietta di Vido e il centro di Da Riva completano il tabellino per i padroni di casa, mentre la rete ospite di Partipilo serve solo per le statistiche. La Spal sale a 27 punti e si porta a +4 sull’Alessandria allontanandosi dalla zona playout. La Ternana, invece, resta 13° a 31 punti.

