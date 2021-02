Serie B, risultati 24° giornata 20-02-2021: Salernitana e Venezia seconde, tonfo inaspettato per il Cittadella. Venezia e Vicenza sull’ottovolante, punti pesanti per la Cremonese

Ascoli-Salernitana 0-2: Tutino stende i marchigiani con due gol in ventiquattro minuti e i campani riescono così a tornare al secondo posto, seppur in coabitazione con il Venezia, mentre l’Ascoli rimane terzultimo e rischia di perdere ulteriore contatto dalle altre; nel finale un malore costringe Dziczek a lasciare il campo in ambulanza per essere accompagnato all’ospedale per gli accertamenti, ma il polacco era cosciente ed è la cosa più importante.

Brescia-Cremonese 1-2: gran colpo dei grigiorossi, che grazie ad una doppietta del ritrovato Ciofani espugnano il “Rigamonti” e agganciano momentaneamente proprio le Rondinelle e anche la Reggina andando a +5 sul terzultimo posto. I bresciani, andati in vantaggio con l’altrettanto rinato Ayé, non riescono a reggere l’urto e vengono sopraffatti sebbene il risultato sembri parlare di un match equilibrato.

Cittadella-Reggiana 0-3: la sorpresa odierna arriva dal “Tombolato“, ove gli emiliani travolgono clamorosamente i veneti con i centri di Eloge, Laribi e Mazzocchi e conquistano un successo utile a rimanere fuori dalle zone pericolose. Il Cittadella, invece, viene spodestato dal secondo posto e scende di un paio di posizioni.

Venezia-Entella 3-2: i liguri mettono paura ai veneti andando sul 2-0 con Schenetti e Brescianini, ma a cavallo delle due frazioni Fiordilino e Johnsen (doppietta) ribaltano la situazione e non perdono l’opportunità di insediarsi momentaneamente al secondo posto; l’Entella, invece, resta all’ultimo posto.

Vicenza-Spal 2-2: chiusa sul 2-0 la prima frazione grazie ai gol di Paloschi e Valoti, gli estensi non chiudono i conti e a metà ripresa subiscono due reti in rapida successione ad opera di Pasini e Meggiorini, allontanandosi di conseguenza dal secondo posto; i berici, invece, ottengono il dodicesimo pareggio stagionale (il Cosenza è a 14) rimanendo sempre dodicesimi.

