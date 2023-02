Serie B, risultati 24° giornata 10/11-02-2023: Frosinone con lo champagne in fresco, il Genoa stacca la Reggina. Brescia e Benevento sempre più inguaiate

Genoa-Palermo 2-0 (venerdì 10-02 h. 20:30): i liguri riscattaano la sconfitta del “Tardini” battendo i siciliani in una partita equilibrata, sbloccata da Gudmundsson nel primo tempo e chiusa in pieno recupero da Jagiello. Il Genoa esulta per la sconfitta della Reggina e va a +4 consolidando il suo 2° posto, mentre il Palermo perde di un paio di posizioni.

Brescia-Modena 0-1: Falcinelli trasforma un rigore a dieci minuti dal termine e consente ai Canarini di arrampicarsi fino all’8° posto con 34 punti, mentre alle Rondinelle non basta l’ennesimo cambio in panchina (oggi con la squadra c’era Possanzini ad interim in attesa del successore dell’esonerato Pep Clotet) per risollevarsi ed abbandonare il quintultimo posto.

Cagliari-Benevento 1-0: Lapadula segna nel finale e i sardi si mantengono nei quartieri altri, mentre i sanniti vengono ancora costretti al penultimo posto. La Serie C rischia di essere più di un rischio, per i giallorossi, e il nuovo tecnico Roberto Stellone dovrà lavorare moltissimo per invertire la rotta.

Frosinone-Cittadella 3-0: Moro, Insigne e Mulattieri fanno volare ancora i laziali, sempre più primi con 54 punti e ora a +15 sul 3° posto. L’idea è che si possa presto partire con il countdown. Forse non era questa la partita dell’anno per i veneti, peraltro in dieci per un’ora causa rosso a Perticone, ma quel quintultimo posto in classifica è poco rassicurante.

Reggina-Pisa 0-2: Gargiulo e Gliozzi (rigore) infliggono la terza sconfitta di fila agli amaranto, sempre più lontani dalla vetta (-15), ma anche meno vicini al 2° posto (ora -4). Il Pisa, invece, resta incollato al Modena.

Sudtirol-Como 1-0: gli altoatesini raggiungono, sì, la Reggina, ma non la scavalcano e devono condividere con essa il 4° posto a quota 39 punti. E’ un penalty trasformato da Cerri al 90° ad impedire ai padroni di casa, in vantaggio con Zaro, di vincere anche oggi.

Venezia-Spal 2-1: Dickmann rimedia solo a metà alle reti venete di Pierini e Tessmann e così questo scontro-salvezza è appannaggio dei padroni di casa, ora a 27 punti, ma ancora troppo vicini alla zona calda della classifica ove, invece, i ferraresi annaspano con i loro 24 punti e un terzultimo posto da abbandonare al più presto.