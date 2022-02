Serie B, risultati 22° giornata 12-02-2022: la Reggina si rilancia, Frosinone affossato

Perugia-Frosinone 3-0: la doppietta di De Luca, intervallata dall’acuto di Olivieri, stende il lanciato Frosinone e riporta gli umbri in zona playoff. A parte un gol annullato, il Frosinone non si vede molto e i biancorossi hanno vita abbastanza facile, chiudendo la prima frazione sul 2-0 e trovando il tris nel finale di ripresa. Sfuma per i laziali, dunque, la possibilità di salire fino al 2° posto alle spalle del trio di testa composto da Lecce, Cremonese e Pisa, ma quello di oggi è un semplice incidente di percorso, o così sembra. Il Perugia,d’altro canto, deve trovare continuità per restare tra le prime ott, evitando i troppi cali di tensione che, ad oggi, non gli hanno consentito di essere più su in classifica.

Reggina-Crotone 1-0: a decidere un derby equilibrato è una prodezza di Montalto, bravissimo dopo venti minuti circa a sorprendere il portiere pitagorico Saro con una conclusione da centrocampo e addirittura palla a terra. Il Crotone sfiora subito il pareggio, ma poi fa poco e la Reggina controlla agevolmente. I padroni di casa si allontanano dalla zona playout e si portano a ridosso del centro-classifica, mentre gli ospiti restano sempre terzultimi con 14 punti, a -5 dai playout e sempre più rassegnati a precipitare in Serie C.

