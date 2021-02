Serie B, risultati 22° giornata 09-02-2021: l’Empoli rallenta ancora, il Monza accorcia e le altre rallentano

Cittadella-Cosenza 1-1: la rete di Proia in apertura di partita viene vanificata al 90° da Corsi e così i veneti scendono al quarto posto, ma i calabresi non possono esultare del tutto poiché potrebbero tornare nelle zone calde della classifica.

Empoli-Pescara 2-2: ancora un pareggio per i toscani, stavolta contro l’ultima in classifica. Sono addirittura gli abruzzesi a passare in vantaggio con Busellato per poi riagguantare gli avversari, che avevano rimontato con Ricci e La Mantia, con Machin. L’Empoli è sempre primo, ma con un vantaggio di soli quattro punti sulla seconda e di sei sulla terza.

Lecce-Brescia 2-2: sotto la guida del nuovo allenatore Pep Clotet, i lombardi rimontano i centri di Rodriguez e Bjorkengren con Bisoli e Ayé e fanno un passettino in classifica salendo a 23 punti, mentre i salentini vengono raggiunti dal Pordenone all’ottavo posto.

Pisa-Salernitana 2-2: Tutino e Casasola rimediano nel finale al doppio svantaggio causato dai gol di Mazzitelli e Marconi e i campani rimangono momentaneamente terzi, mentre i toscani rimangono a metà classifica.

Spal-Pordenone 1-3: grazie alle reti di Butic, Ciurria e Zammarini, inframmezzate dal momentaneo pareggio ad opera di Paloschi, i friulani agganciano il Lecce e fermano ancora gli estensi, che non riescono a salire al terzo posto.

Venezia-Cremonese 3-1: un autogol di Bianchetti e il gol di Forte indirizzano la partita a favore dei veneti, che nel finale vanno ancora a segno con Johnsen frustrando il tentativo di rimonta degli ospiti partito dal rigore trasformato da Ciofani. I lagunari agganciano così la Spal al sesto posto, mentre i lombardi restano troppo vicini alla zona playout.

Vicenza-Monza 1-2: Mota Carvalho e D’Alessandro regalano ai brianzoli successo e secondo posto, a soli quattro punti dall’Empoli capolista, mentre ai berici non basta il primo gol del nuovo arrivato Lanzafame, da oggi trentaquattrenne, per rimontare e lasciare il limbo.

