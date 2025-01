Serie B, risultati 21° giornata 12-01-2025: il Sassuolo e il Pisa allungano sempre più, perde altro terreno lo Spezia. Cinque squadre in tre punti in zona retrocessione

Salernitana-Sassuolo 1-2: i campani se la giocano fino al termine, ma gli emiliani sono di altra categoria e vincono, pur non dilagando come fanno spesso, e la situazione di classifica si aggrava ulteriormente. Alla fine del primo tempo i gol neroverdi di Russo e Muharemovic potrebbero far pensare a una vittoria larga, ma nella ripresa la Salernitana si batte bene e riapre anche la partita con il nuovo arrivato Cerri, ma senza riuscire a completare una rimonta che sarebbe stata meritata. Il Sassuolo vince ancora, dunque, va a 49 punti e continua a volare verso la A, mentre i campani restano a 18 e sono ora ultimi insieme al Cosenza.

Cosenza-Mantova 2-2: grazie ad Artistico e a Florenzi i calabresi si ritrovano sul 2-0 dopo venti minuti, ma i lombardi rimontano con Maggioni e Mancuso e la situazione di classifica resta sempre la stessa, se non peggiore: il Mantova va a 24 e ha soli quattro punti di vantaggio sulla zona playout e il Cosenza è ora in coda con 18 punti insieme alla Salernitana.

Frosinone-Cremonese 0-3: con i gol di Ceccherini e Bonazzoli nel primo tempo e di Collocolo nella ripresa i lombardi consolidano il 4° posto andando a 33 punti, +3sulla Juve Stabia 5°, e rosicchia due punti allo Spezia 3° con 39 riaprendo i giochi per i playoff. Il Frosinone, invece, resta quartultimo con 20 punti, ma le mancate vittorie delle ultime tre non comportano un ritorno in zona rossa dei ciociari, comunque pericolanti.

Palermo-Modena 2-0: un gol per tempo di Brunori e Le Douaron e i siciliani tornano all’8° posto, mentre gli emiliani restano 11° con 25 e vengono agganciati dai corregionali reggiani.

Reggiana-Bari 0-0: seppur in dieci uomini per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Lucchesi, la squadra di casa non soffre particolarmente e guadagna un buon punto, utile per agganciare il Modena a centro-classifica a quota 25 punti, mentre i pugliesi non sfruttano i passi falsi altrui e restano sesti con 28 punti rinunciando alla possibilità di un doppio salto in classifica.

Spezia-Juve Stabia 1-1: Folino risponde al nuovo arrivato Soleri e poi Francesco Pio Esposito sbaglia il rigore del possibile 2-1 scheggiando la traversa. Per i liguri, sempre terzi con 39 punti, è il terzo match senza vittorie ed è concreta la possibilità di perdere ulteriormente contatto con le prime due posizioni, o meglio con il Pisa piazzato al 2° posto, mentre i campani sono quinti con 30 punti e in piena lotta per i playoff.

Sudtirol-Catanzaro 1-1: l’inizio è infuocato con l’immediato gol del vantaggio ospite di Bonini e l’altrettanto repentino pareggio di Pyyhtia, ma quel che salta più all’occhio è il penalty calciato fuori da Iemmello a fine primo tempo e che poteva indirizzare la partita a favore degli ospiti. l’1-1 non cambia più e il pareggio è insoddisfacente per entrambe le compagni: fli altoatesini vanno a 19 punti, ma restano sempre terzultimi e non avanzano rischiando addirittura di perdere terreno dalle altre concorrenti e i calabresi restano sesti non riuscendo ad agganciare la Juve Stabia in quinta posizione.

Cesena-Cittadella 0-0: nulla di fatto tra romagnoli e veneti e così i primi, alla quarta partita consecutiva senza vittorie, vanno a 26 punti e scendono al 10° posto, mentre i secondi salgono al 14° e hanno 24 punti acquisendo un vantaggio di cinque punti sulla zona retrocessione e di quattro su quella che vale i playout.

Brescia-Sampdoria 1-1: Coda e Moncini fissano il risultato finale su un pareggio che non serve né ai liguri, ora a 21 punti e sedicesimi con una sola lunghezza di vantaggio sul Frosinone, mentre i lombardi vanno a 24 e restano tredicesimi con Mantova e Cittadella.

Pisa-Carrarese 2-1: il derby toscano è dei nerazzurri, che, in vantaggio grazie a Canestrelli, subiscono il gol del pareggio da Finotto per poi vincere a pochi minuti dal termine per merito di Caracciolo. La Carrarese resta all’8° posto con 27 punti in compagnia del Palermo, mentre il Pisa rafforza il 2° posto andando a 46 accumulando 13 punti di vantaggio sullo Spezia 3°. Sembra proprio che la A sia portata di mano.

