Serie B, risultati 20° giornata: Colpaccio della Salernitana, nulla di fatto tra Spezia e Cittadella

Gran colpo della Salernitana a Pescara grazie ad un inizio di ripresa super, mentre a La Spezia i padroni di casa fermano il lanciatissimo Cittadella. Grazie proprio a quest’ultimo risultato il Crotone, impegnato domani sera nel derby contro il Cosenza, può portarsi a +4 e rinforzare il proprio terzo posto avvicinandosi anche al secondo.

Pescara-Salernitana 1-2: successo importantissimo per i campani allo stadio “Adriatico” grazie alle reti nella ripresa di Djuric, che ne realizza due in appena quattro minuti; inutile la rete abruzzese firmata da Maniero a metà tempo. Con questo risultato la Salernitana stacca proprio il Pescara e va a – 2 dal Crotone, impegnato domani sera. I biancazzurri, inoltre, rischiano ora di essere risucchiati in piena zona playout: urge una svolta immediata o saranno guai seri.

Spezia-Salernitana 1-1: i liguri fermano i veneti impedendo loro di insediarsi al terzo posto: Gyasi segna il gol del vantaggio e Iori pareggia su rigore a dieci minuti dal termine. Lo Spezia resta inchiodato al 13° posto con troppi pochi punti di vantaggio sulla zona playout, appena 2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA