Serie B, risultati 20° giornata 29-12-2024: il Sassuolo rimonta nel finale e allunga ancora insieme al Pisa, Spezia nuovamente KO. Cosenza ultimo da solo

Cremonese-Brescia 1-1: equilibrata pur con più tiri verso la porta da parte delle Rondinelle, la partita si sblocca a favore dei grigiorossi al quarto d’ora del secondo tempo grazie a Vazquez e, dopo l’espulsione di Cistana all’85°, i tre punti sembrano ormai in cassaforte, ma proprio nell’ultimo dei sei minuti di recupero Moncini riesce a trovare la rete dell’ormai inatteso e beffardo pareggio. La Cremonese va a 30 punti e, oltre a perdere ulteriore terreno dalle prime tre, potrebbe anche dover lasciare il 4° posto, mentre il Brescia va a 23 e ora rischia di essere risucchiata in zona playout, distante solo tre punti.

Bari-Spezia 2-0: Falletti sblocca la partita su rigore e un autogol di Wisniewski la chiude sancendo, in tal modo, la fine della mini striscia negativa (tre sconfitte di fila) dei pugliesi e la loro risalita fino al 6° posto con 27 punti. I liguri, invece, non riescono a conquistare il pur momentaneo 2° posto in attesa della partita del Pisa e, rimasti al 3° posto con 38 punti, potrebbero essere ulteriormente distanziati dai nerazzurri.

Carrarese-Cesena 2-0: nelle fila dei romagnoli non c’è ancora Cristian Shpendi, che potrebbe tornare dopo la sosta, ma c’è il gemello Stiven in quelle dei toscani e il gol che chiude la partita è proprio il suo, mentre Bouah aveva aperto le marcature in precedenza. La Carrarese va a 27 punti e continua ad affiancare il Bari in sesta posizione, mentre il Cesena, al terzo rovescio consecutivo, viene agganciato dai corregionali modenesi all’8° posto a 25 punti.

Mantova-Reggiana 0-2: Sersanti e Maggio tolgono dagli impicci i granata consentendo loro di risalire e portarsi ad un solo punto dalla zona playoff (24 punti contro i 25 di Modena e Bari ottavi), mentre i virgiliani restano a 23 e, perse due posizioni, scendono al 14° posto mantenendo comunque tre punti di vantaggio sulla zona playout e cinque sul terzultimo posto che condanna alla retrocessione diretta.

Modena-Sudtirol 0-0: niente di fatto tra emiliani e altoatesini e così, mentre i primi vengono agganciati dal Bari, i secondi vanno a 18 punti e lasciano il Cosenza da solo all’ultimo posto.

Sassuolo-Cosenza 2-1: di per sé non è un problema perdere contro la squadra più forte del campionato, ma una sconfitta come quella odierna fa malissimo. I calabresi, infatti, reggono bene l’urto e al quarto d’ora della ripresa passano addirittura in vantaggio con Venturi sorprendendo la difesa neroverde. Potrebbero essere punti dal valore incalcolabile, anche moralmente, ma il Sassuolo è pur sempre il Sassuolo e nel finale infligge l’atroce beffa agli avversari segnando all’86° con Moro e al 90° con il primo gol stagionale e complessivo di Lipani, capitano della nostra Under 19. Con questo successo gli emiliani, ora a quota 46 punti, allungano in vetta portandosi a +8 sullo Spezia e, per ora, a +6 sul Pisa, mentre i calabresi restano ultimi da soli con 17 punti.

Catanzaro-Salernitana 1-0: grazie a Iemmello i calabresi rientrano in zona playoff portandosi al 6° posto con 27 punti in compagnia di Bari e Carrarese, mentre i campani restano terzultimi con 18 venendo anche raggiunti dal Sudtirol.

Cittadella-Palermo 2-1: Lund segna nella ripresa rispondendo al centro di Vita durante la prima frazione e il pareggio pare reggere fino al termine venendo però scongiurato da Masciangelo in pieno recupero. I veneti ottengono dunque tre punti pesantissimi e salgono a 23 punti, escono dalla zona playoff e agganciano Brescia e Mantova al 13° posto, mentre il Palermo resta a 23 ed esce dalle prime otto.

Juve Stabia-Frosinone 1-1: il vantaggio iniziale delle Vespe ad opera di Adorante viene vanificato da Partipilo e così i campani non sfruttano lo stop della Cremonese per sorpassarla rimanendo, con 29 punti, al 5° posto; i laziali, invece, vanno a 20 e restano quartultimi.

Sampdoria-Pisa 0-1: Tramoni è ancora decisivo e stende i liguri segnando a venti minuti dal termine. Il Pisa sfrutta la caduta dello Spezia e consolida il 2° posto andando a 43 punti, mentre la Sampdoria resta a 20 punti e ora è quartultima con il Frosinone.

