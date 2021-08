Serie B, risultati 2° giornata 29-08-2021: Spal in scioltezza, ancora uno stop per il Lecce. Ok Monza, Parma e Reggina

Lecce-Como 1-1: i salentini devono ancora attendere per stappare alla prima vittoria stagionale, segno che ancora deve risolvere alcune questioni tattiche e tecniche prima di ricominciare, tra due settimane, la corsa alla A. Di contro, i comaschi sono partiti bene fermando due delle favorite alla promozione e dimostrando stavolta di avere le carte in regola per evitare il declassamento. I gol giungono negli ultimi minuti della prima frazione e sono di Coda, artefice del vantaggio leccese, e Cerri, autore dell’immediato pareggio lombardo.

Monza-Cremonese 1-0: pur non demeritando, anzi, i grigiorossi vengono trafitti a metà ripresa da Gytkjaer e non possono dare continuità alla vittoria sul Lecce di domenica scorsa. I brianzoli, invece, conquistano la loro prima vittoria.

Parma-Benevento 1-0: i ducali esultano addirittura al 98° grazie al gol di Mihahila, che beffa Paleari e dà ai suoi il primo successo stagionale.

Reggina-Ternana 3-2: in una partita particolarmente emozionante e con tanti episodi i calabresi ottengono un prezioso successo in rimonta. In dieci per l’espulsione di Agazzi, ma ugualmente in vantaggio grazie ad una rete di Falletti, la Ternana cede nella ripresa al ritorno amaranto, concretizzatosi grazie ai gol di Menez, Galabinov (rigore) e Rivas. Ripristinatasi la parità numerica per via del rosso mostrato allo stesso bizzoso attaccante francese, la Reggina non lascia molti spazi agli avversari, che segnano con Mazzocchi, ma lasciano a metà la rimonta. Un’altra espulsione, comminata a Proietti, lascia gli ospiti in nove e sancisce la fine del match.

Spal-Pordenone 5-0: con cinque gol fatti, e chissà quanti altri sbagliati, gli estensi dimenticano Pisa e ritrovano autostima, anche se i neroverdi possono recriminare per l’espulsione di Camporese dopo nemmeno un quarto d’ora. L’espulsione era netta, certo, ma giocare una partita del genere, senza mai tirare in porta, non è un buon viatico. I gol sono di Mancosu, Colombo, Capradossi, Viviani e Latte Lath.

