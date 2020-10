Serie B, risultati 2° giornata 03-10-2020: Monza e Spal fermate nuovamente, vincono Lecce, Reggina, Reggiana e Frosinone

Ascoli-Lecce 0-2: i pugliesi dominano e vincono grazie ai centri di Mancosu e Henderson, entrambi a segno nella ripresa, e si uniscono al nutrito gruppo di squadre al comando con 4 punti totali. Male i marchigiani, oggi nettamente inferiori.

Empoli-Monza 0-0: ancora una gara d’attacco, ma senza gol, per i brianzoli, che mettono spesso in difficoltà in toscani senza trovare l’acuto decisivo. Lombardi a quota 2 punti, empolesi a 4 e in testa.

Entella-Reggiana 0-2: Mazzocchi in chiusura di primo tempo e un penalty di Varone regalano agli emiliani un successo che mancava da ben ventuno anni, ossia da Reggiana-Lucchese 3-2 del 13 giugno 1999, ultima volta in B.

Reggina-Pescara 3-1: Galano potrebbe portare in vantaggio gli abruzzesi su rigore, ma spreca malamente e cinque minuti dopo Liotti trafigge Fiorillo e replica subito dopo. La botta è durissima e il Pescara crolla subendo anche il tris ad opera di Menez a fine primo parziale. Nella ripresa Maistro segna il gol della bandiera, ma il tempo per recuperare è poco.

Spal-Cosenza 1-1: Tritiello segna all’ultimo secondo e vanifica il vantaggio ferrarese firmato da Salamon, evitando così ai calabresi la prima sconfitta stagionale. Le due squadre sono ora appaiate a quota 2 punti.

Venezia-Frosinone 0-2: Novakovich e Szyminski decidono una partita molto equilibrata in cui i veneti avevano avuto fino ai gol una lieve predominanza; i laziali riscattano il tonfo di sette giorni fa e conquistano la loro prima vittoria, mentre il Venezia non sfrutta il turno casalingo.

