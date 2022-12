Serie B, risultati 17° giornata 11-12-2022: la Reggina si riscatta e allunga, Genoa stoppato ad Ascoli. Venezia e Benevento respirano, Palermo né carne né pesce

Ascoli-Genoa 0-0: primo pareggio esterno per i liguri in casa di un avversario che, tra le mura amiche, spesso accusa difficoltà. Il Genoa, pur senza aver ottenuto tutta la posta, fa un piccolo passo avanti insediandosi al 3° posto solitario con 27 punti, mentre l’Ascoli va a 22 punti ed è a -1 dalla zona playout.

Benevento-Cittadella 1-0: torna a vincere in casa, dopo un’eternità, la squadra giallorossa. A decidere il match è Tello nel primo tempo. Forte spreca il rigore del 2-0 nella ripresa, ma il Cittadella non trova comunque il pareggio a causa della poca concretezza dimostrata. Mentre i sanniti vanno a 21 punti e lasciano la zona playout avvicinandosi a quella playoff, il Cittadella resta in basso con 19.

Como-Reggina 0-1: Hernani sblocca la sfida dal dischetto a quindici minuti dal termine e permette ai calabresi di stare dietro al Frosinone andando a 32 punti e momentaneamente a -3 da esso, ma soprattutto di consolidare il 2° posto allungando sul Genoa, adesso ben 5 punti. Il Como, che ha sprecato troppo sotto porta, resta invece penultimo con 16 punti.

Spal-Palermo 1-1: Meccariello va in gol molto presto, ma il solito Brunori ripristina l’equilibrio alla mezz’ora e l’1-1 non cambia più. Il punto ottenuto serve a poco: la Spal rimane terzultima in compagnia del Cosenza a 17 punti e il Palermo è poco più in alto a 20.

Sudtirol-Ternana 0-0: altra buona prestazione per i bolzanini, che sfiorano anche la vittoria. Il punto li mantiene comunque all’8° posto con 23 punti, in coabitazione con il Parma. La Ternana, invece, va a 26 punti e scende dal 3° al 4° posto.

Venezia-Cosenza 2-0: Crnigoj e Tessmann stendono i silani e con il successo ottenuto i veneti lasciano per la prima volta la zona playout, dove resta il Cosenza fermo a 17 punti.